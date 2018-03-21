Тяжелобольной Николай Караченцов улетает в Израиль на лечение 

В прошлом году медики обнаружили у Николая Караченцова рак легко. Напомним, что чуть ранее артист попал в серьезную аварию, и уже тогда при обследовании врачи увидели затемнение в его легком. Жена актера Людмила Поргина сразу отвезла его на лечение в Германию, но повторное обследование показало, что у Караченцова простое воспаление. Позже Поргина сильно сожалела, что потеряла несколько месяцев, хотя уже могла лечить мужа от онкологии. Тогда она заверила, что теперь они доверят лечение только российским врачам.
Недавно жена Николая Петровича рассказала, что медики отказались делать ему операцию, поэтому ее супругу нужно пройти облучение. Вскоре она начала собирать один миллион рублей, чтобы отправить возлюбленного на лечение в Израиль. Недавно артист прошел шестой курс химиотерапии и уже на этой неделе поедет в Иерусалим. Сын Караченцова Андрей рассказал, что там актеру проведут лучевую терапию злокачественного новообразования в легком.
"Мы собираемся везти папу в Израиль на лучевую терапию. В воскресенье вечером мама вместе с папой и медсестрой улетают туда", — пояснил он. Андрей также добавил, что курс рассчитан примерно на 23 дня. Ежедневно Николая Караченцова будут подвергать облучение по полчаса. Выбор не отечественной, а израильской клиники наследник артиста объяснил тем, что там более современное оборудование, более прицельного и фокусного действия. Если Поргина ранее считала, что на лечение хватит миллиона рублей, то Андрей считает, что им потребуется около двух миллионов. По его словам, пока они едут туда на собственные средства, но им обещали помочь с финансовыми вопросами фонд Никиты Михалкова и фонд «Аист», об этом он рассказал агентству ТАСС.