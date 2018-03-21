Совет депутатов МО Новогиреево заслушал отчет руководителя «ИС района Новогиреево»

Отчётный доклад об итогах деятельности учреждения в 2017 году депутатам представила руководитель ГКУ «Инженерные системы района Новогиреево» Татьяна Лепендина.