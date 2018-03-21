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Совет депутатов МО Новогиреево заслушал отчет руководителя «ИС района Новогиреево»
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Совет депутатов МО Новогиреево заслушал отчет руководителя «ИС района Новогиреево» 

Управа района Новогиреево 1 час назад
Фото: Управа района Новогиреево
Отчётный доклад об итогах деятельности учреждения в 2017 году депутатам представила руководитель ГКУ «Инженерные системы района Новогиреево» Татьяна Лепендина.
В отчётном докладе была дана информация об управляющих компаниях, работающих в нашем районе. Их пятнадцать: ГБУ «Жилищник» района Новогиреево, ТСЖ «Инициатива», ТСЖ «Гиреево», ТСЖ «Федеративный — 36», ТСЖ «Терлецкая дубрава», ЖСК «Кедр», ЖСК «Энергетик», ЖСК «Дружба-6», ЖСК «Сталь», ЖСК «Запад-5», ЖСК «Благовещенск», ЖСК «Юбилей», ЖСК «Братск», ЖСК «Полёт» и ООО «ПИК-Комфорт». Под управлением этих компаний находится триста десять многоквартирных домов. Десять из перечисленных компаний получили в прошедшем году бюджетную субсидию на текущий ремонт общего имущества. Сумма субсидий составила два миллиона восемьсот восемьдесят тысяч сто сорок рублей. Руководитель ГКУ «ИС района Новогиреево» рассказала депутатам и том, как, в рамках своих полномочий, учреждение осуществляет контроль за расходованием бюджетных субсидий, а также проинформировала Совет о той работе с должниками за коммунальные услуги, которую проводит «ГКУ ИС района Новогиреево»,
Фото — Матвей Серов.
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