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С фасада дома на Белозерской улице удалили вандальные надписи
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С фасада дома на Белозерской улице удалили вандальные надписи 

Управа района Бибирево 56 минут назад
Фото: Управа района Бибирево
Коммунальные службы удалили с фасада дома № 11 по улице Белозерской хулиганское граффити. Рисунок устранили по просьбе жителя — он сообщил о нарушении на портал «Наш город», прикрепив к своему обращению соответствующее фото.
Через несколько дней фасад был очищен, а житель получил официальный ответ с фото подтверждением за подписью главы управы района Бибирево Вадима Бужгулашвили.
-Эксплуатирующей организацией несанкционированные надписи с фасада дома удалены, — говорится в ответе.
Напомним, что о несанкционированных рисунках и объявлениях можно сообщить на портал «Наш город», выбрав соответствующий раздел. (ип)
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