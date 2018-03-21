С фасада дома на Белозерской улице удалили вандальные надписи

Коммунальные службы удалили с фасада дома № 11 по улице Белозерской хулиганское граффити. Рисунок устранили по просьбе жителя — он сообщил о нарушении на портал «Наш город», прикрепив к своему обращению соответствующее фото.

Через несколько дней фасад был очищен, а житель получил официальный ответ с фото подтверждением за подписью главы управы района Бибирево Вадима Бужгулашвили

-Эксплуатирующей организацией несанкционированные надписи с фасада дома удалены, — говорится в ответе.

Напомним, что о несанкционированных рисунках и объявлениях можно сообщить на портал «Наш город», выбрав соответствующий раздел. (ип)