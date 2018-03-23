Жителей ЮЗАО приглашают принять участие в «Книжкиной неделе»

С 31 марта по 8 апреля на Юго-Западе столицы пройдет традиционная образовательная акция «Книжкина неделя».

Центральной площадкой мероприятия станет Московский дворец пионеров (ул. Косыгина, д. 17), в котором состоятся городской литературный фестиваль «Лоцманы книжных морей», встречи с известными детскими писателями, актерами театра и кино, выставка художественных работ «Нам этот мир завещано сберечь» и мастер-классы от издателей детских журналов. Вход по пригласительным

билетам. А вот в библиотеки ЮЗАО на «Именины книжки детской» можно будет прийти свободно. Так, 30 марта в 12.00 обсуждаем новые книги и новых писателей в библиотеке № 169 «Проспект» (Ленинский пр-т, д. 127).

Интересная мартовская программа и в кинотеатре «Салют» (ул. Кедрова, д. 14, корп. 3). 24 марта в 10.00 в рамках программы «Москино детям» здесь бесплатно покажут фильм «Подарок черного колдуна», а 31 марта в 10.00 — музыкальную сказку «Руки вверх». Отдельно отметим, что в честь Дня работника культуры 25 марта в 10.00 тут состоится показ замечательной картины «Актриса». Снятая в далеком 1943 году удивительная история рассказывает о том, что даже во время войны людям необходима веселая песня. Вход свободный, по предварительной регистрации.