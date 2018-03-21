Австриец проиграл женщине в борьбе за должность и получил 300 тысяч евро

Австрии чиновник обвинил власти в сексизме при выборе кандидатов на работу в Министерстве транспорта и теперь получит 300 тысяч евро компенсации. Об этом сообщает The Local.

Питер Францмайр (Peter Franzmayr) посчитал, что его несправедливо оставили без повышения, назначив на должность Урсулу Цехнер (Ursula Zechner), которая раньше работала главным железнодорожным инспектором. По его словам, Цехнер изначально пользовалась преимуществом у работодателей, «поскольку она женщина».

Жалобу Францмайра удовлетворили и постановили выплатить ему 317 368 евро. Часть этих денег покрывает моральный ущерб, а часть — зарплату, которую он мог бы иметь, если бы получил желаемую должность.

Мужчина подал в суд в 2011 году, однако решение инстанция вынесла только сейчас. Какую именно должность в министерстве он хотел заполучить, издание не уточняет.

Дорис Бурес (Doris Bures), занимавшая на тот момент должность министра финансов, заявила, что при выборе кандидата не было никакой дискриминации по половому признаку. «Я надеюсь, эта ситуация никак не повлияет на продвижение женщин по службе в дальнейшем», — сказала она.