Врио главы Волоколамского района пообещал оштрафовать владельцев «Ядрово»

«Я буду жёстко спрашивать со всех, в том числе с тех людей, которые сделали эту проблему — этот полигон. В первую очередь надо разобраться с этим полигоном, чтобы не было запаха, чтобы ситуация была нормальной, чтобы жители были спокойны», — цитирует Вихарева РИА Новости

На территории подмосковного полигона «Ядрово» введён режим ЧС. В среду из-за выброса свалочного газа помощь врачей потребовалась нескольким десяткам детей. Начальник полигона Иван Кудельский утверждал, что идёт подготовка для начала работ по дегазации.