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Врио главы Волоколамского района пообещал оштрафовать владельцев «Ядрово»
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Врио главы Волоколамского района пообещал оштрафовать владельцев «Ядрово» 

Говорит Москва 14 минут назад
Фото: MosDay.ru
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв поставил его руководить районом вместо Евгения Гаврилова.
«Я буду жёстко спрашивать со всех, в том числе с тех людей, которые сделали эту проблему — этот полигон. В первую очередь надо разобраться с этим полигоном, чтобы не было запаха, чтобы ситуация была нормальной, чтобы жители были спокойны», — цитирует Вихарева РИА Новости.
На территории подмосковного полигона «Ядрово» введён режим ЧС. В среду из-за выброса свалочного газа помощь врачей потребовалась нескольким десяткам детей. Начальник полигона Иван Кудельский утверждал, что идёт подготовка для начала работ по дегазации.
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