Воробьёв пообещал рекультивировать все мусорные полигоны Подмосковья

Об этом чиновник заявил в ходе «Прямого разговора» на телеканале «360».

По его словам, в настоящее время идёт работа по рекультивации четырех подмосковных полигонов.

«Мы сейчас ведём рекультивацию четырёх полигонов, — подчеркнул Воробьёв. — В частности, Электросталь задыхалась, было огромное количество обращений. Благодаря той поддержке, которую мы получили от президента, мы не только закрываем свалки, но и рекультивируем их».

При этом губернатор отметил, что жителей в обязательном порядке необходимо информировать о работах по решению мусорной проблемы.

«Важно информировать жителей, на какой стадии каждый полигон находится. Все 39 полигонов, где были свалки, должны быть рекультивированы, чтобы по ним можно было спокойно гулять и радоваться жизни», — считает Воробьёв.

Кроме того, он поставил задачу составить четкий план по всем 15 оставшимся полигонам региона.

«Задача, чтобы каждый действующий полигон имел чёткую программу реабилитации. На это выделены деньги», — рассказал губернатор.

Он также заявил, что каждый глава района и владелец полигона будет обязан сопровождать все процессы, которые там идут.

При этом Воробьёв дал задание активно информировать жителей о происходящем на мусорных полигонах области, в частности, на «Ядрово».

Ранее «Свободная пресса» сообщала, что сотрудники МЧС из-за сложившейся ситуации с мусорным полигоном «Ядрово» раздают всем желающим жителям подмосковного Волоколамска средства индивидуальной защиты — маски и респираторы.