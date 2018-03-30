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Воробьёв пообещал рекультивировать все мусорные полигоны Подмосковья
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Воробьёв пообещал рекультивировать все мусорные полигоны Подмосковья 

Свободная пресса 45 минут назад
Фото: Свободная пресса
Андрей Воробьёв — губернатор Московской области — считает, что все полигоны твёрдых бытовых отходов, которые расположены на территории региона должны быть рекультивированы.
Об этом чиновник заявил в ходе «Прямого разговора» на телеканале «360».
По его словам, в настоящее время идёт работа по рекультивации четырех подмосковных полигонов.
«Мы сейчас ведём рекультивацию четырёх полигонов, — подчеркнул Воробьёв. — В частности, Электросталь задыхалась, было огромное количество обращений. Благодаря той поддержке, которую мы получили от президента, мы не только закрываем свалки, но и рекультивируем их».
При этом губернатор отметил, что жителей в обязательном порядке необходимо информировать о работах по решению мусорной проблемы.
«Важно информировать жителей, на какой стадии каждый полигон находится. Все 39 полигонов, где были свалки, должны быть рекультивированы, чтобы по ним можно было спокойно гулять и радоваться жизни», — считает Воробьёв.
Кроме того, он поставил задачу составить четкий план по всем 15 оставшимся полигонам региона.
«Задача, чтобы каждый действующий полигон имел чёткую программу реабилитации. На это выделены деньги», — рассказал губернатор.
Он также заявил, что каждый глава района и владелец полигона будет обязан сопровождать все процессы, которые там идут.
При этом Воробьёв дал задание активно информировать жителей о происходящем на мусорных полигонах области, в частности, на «Ядрово».
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что сотрудники МЧС из-за сложившейся ситуации с мусорным полигоном «Ядрово» раздают всем желающим жителям подмосковного Волоколамска средства индивидуальной защиты — маски и респираторы.
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