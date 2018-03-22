Власти Подмосковья заявили об ужесточении требований к мусорным полигонам 

Власти Московской области ужесточат требования ко всем мусорным полигонам, заявил зампредседателя правительства региона, спецпредставитель губернатора по связанным с полигоном «Ядрово» вопросам Александр Чупраков. «Мы сейчас ужесточаем требования к деятельности каждого из полигонов, чтобы исключить негативное воздействие, которое, к сожалению, они оказывают», — приводит его слова РИА Новости.
Ранее стало известно, что следователи организовали проверку по факту отравления детей в Волоколамске, предположительно, после выброса сероводорода на свалке «Ядрово».
Телеканал «360» передавал, что мусорный полигон закроют грунтом до 24 марта.