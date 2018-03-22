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Власти Подмосковья заявили об ужесточении требований к мусорным полигонам
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Власти Подмосковья заявили об ужесточении требований к мусорным полигонам 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Власти Московской области ужесточат требования ко всем мусорным полигонам, заявил зампредседателя правительства региона, спецпредставитель губернатора по связанным с полигоном «Ядрово» вопросам Александр Чупраков. «Мы сейчас ужесточаем требования к деятельности каждого из полигонов, чтобы исключить негативное воздействие, которое, к сожалению, они оказывают», — приводит его слова РИА Новости.
Ранее стало известно, что следователи организовали проверку по факту отравления детей в Волоколамске, предположительно, после выброса сероводорода на свалке «Ядрово».
Телеканал «360» передавал, что мусорный полигон закроют грунтом до 24 марта.
RT на русском: последние новости
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