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Власти Подмосковья во вторник проведут совещание по модернизации мусорных полигонов
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Власти Подмосковья во вторник проведут совещание по модернизации мусорных полигонов 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИАМО
МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Власти Московской области намерены во вторник провести совещание по разработке плана модернизации действующих в регионе мусорных полигонов системами утилизации свалочного газа и сбора фильтрата — жидкости, образующейся при гниении мусора.
Об этом заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе заседания правительства региона во вторник.
"Сегодня состоится большое важное мероприятие, смысл которого — составить четкий план по мероприятиям, которые нам позволят оперативно, профессионально, с привлечением лучших технологий обеспечить активную дегазацию и вывоз фильтрата со всех оставшихся 15 полигонов", — сказал он.
Воробьев добавил, что с 2012 года были закрыты 24 мусорных полигона.
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