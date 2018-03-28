В Минэкологии Подмосковья планируют создать систему мониторинга за всеми полигонами ТБО

Министерство экологии и природопользования Подмосковья рассматривает возможность создания системы мониторинга за всеми полигонами твердых бытовых отходов, расположенными на территории региона, сообщил журналистам в среду первый заместитель министра экологии и природопользования Московской области Павел Кириллов

В среду в Клину состоялось выездное расширенное заседание комитета по экологии и природопользованию Мособлдумы на тему «Мониторинг текущей ситуации на полигоне ТБО „Алексинский карьер“. На мероприятии также присутствовали жители Клина, председатель комитета по экологии и природопользованию Мособлдумы Алла Полякова , депутаты регионального парламента Михаил Борушков и Александр Орлов , начальник Главного управления социальных коммуникаций Московской области Ирина Плещева и другие.

»Мы рассматриваем возможность установки систем мониторинга не только по полигону «Алексинский карьер», но и по всем полигонам, расположенным на территории Московской области», — сказал Кириллов.

Он добавил, что для снижения нагрузки на полигоны ведется работа с Москвой

«Активная дегазация части полигона уже начата. Пробурено 20 скважин, в настоящее время проводится их обвязка, и к маю будет установлен большой факел. Сейчас стоит факел меньшего объема, новый факел позволит обезвреживать весь объем газа, собираемого с этих 20 скважин. Летом, в июне, будет введена вторая очередь дегазации и, соответственно, будет заложено уже основание для дегазации тех карт, которые в настоящее время эксплуатируются», — отметил Кириллов.

Он добавил, что это позволит снизить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу и нормализовать ситуацию, связанную с деятельностью полигона.