В аппарате омбудсмена Подмосковья призвали рассказать жителям о надзоре за полигонами ТБО

Руководитель аппарата уполномоченного по правам человека в Московской области Лариса Пасынкова в ходе совещания с представителями омбудсмена по экологической ситуации обратила их внимание на необходимость разъяснительной работы среди жителей Подмосковья по вопросу контроля за мусорными полигонами.

Как отмечается в сообщении пресс-службы подмосковного омбудсмена, 28 марта в аппарате уполномоченного состоялось рабочее совещание с представителями омбудсмена по экологической ситуации в тех муниципальных образованиях Московской области, где размещены полигоны по хранению мусора. Руководитель аппарата уполномоченного Лариса Пасынкова, обращаясь к коллегам, уделила особое внимание теме просветительской работы среди жителей.

«Необходимо, чтобы люди знали, какие органы должны осуществлять контроль и надзор за эксплуатацией полигонов, а какие отвечают за организацию их деятельности», — сказала Пасынкова.

Участники совещания отметили, что в целом деятельность по эксплуатации полигонов в регионе находится под контролем соответствующих органов, местные власти взаимодействуют с жителями и ведут разъяснительную работу.

Кроме того, на совещании подчеркнули, что многие садоводческие товарищества в Подмосковье не заключают договор на вывоз мусора. В итоге дачники вывозят мусор с участков самостоятельно и бросают его вдоль дорог или в лесу. При этом от жителей поступают жалобы на несанкционированные свалки.

В завершение Пасынкова обратила внимание коллег на необходимость оперативно реагировать на жалобы, связанные с вопросами экологии, рекомендовала взаимодействовать с администрациями муниципалитетов, общественными организациями, еженедельно проводить прием жителей.

В настоящее время в Подмосковье зарегистрировано 39 объектов по хранению твердых коммунальных отходов, из которых 24 уже закрыты, а 15 еще действуют.