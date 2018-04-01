СПЧ: Подмосковью нужен общеобластной мониторинг воздуха

"У нас в городах нет собственной системы экомониторинга, сейчас она подчинена другому субъекту, и это — нонсенс. Нам нужны собственные станции мониторинга воздуха. Я буду об этом говорить и стараться, чтобы меня услышали. Это должно быть как бегущая строка: погода и состояние окружающей среды", — сказала она, комментируя ситуацию в Волоколамском районе Московской области вокруг местного полигона бытовых отходов «Ядрово».

Так, вблизи полигона ранее стояли две автоматические станции столичного «Мосэкомониторинга», которые позволяли следить за уровнем загрязнения в реальном времени. «В один из самых сильных выбросов [свалочного газа с „Ядрово“] кто— то дал команду, эти станции уехали. Это не областные станции», — пояснила она необходимость собственной такой системы для Подмосковья.

По словам Юденич, жители опасаются, что данные, которые представители власти предоставляют, могут быть неполными или недостоверными. Это недоверие нужно преодолевать, потому что «беседа в парадигме „я тебе не верю“ не продуктивна». Открытый мониторинг состояния окружающей среды позволит нивелировать опасения жителей.

Среди других моментов, которые вызывают опасения людей, Юденич перечислила: объем завозимого на полигон мусора, откачку опасной для экологии жидкости, образующейся при гниении отходов, — фильтрата и задержание одного из местных активистов — Артема Любимова . Ранее о задержании Любимова сообщали участники инициативной группы в социальных сетях, но полиция не подтвердила ТАСС этот факт. «Я хочу задать вопрос официальный, написать письмо с вопросом, что ему инкриминируют. Потому что слухи разные ходят», — сказала Юденич.

Проблема «Ядрово»

Жители Волоколамского района с февраля массово жаловались на неприятный запах с «Ядрово» и провели несколько митингов. 21 марта 77 школьников района обратились к врачам из-за плохого самочувствия, в течение трех дней для общеклинического обследования были госпитализированы 11 детей. Жители связывали плохое самочувствие детей с очередным выбросом газа с «Ядрово», однако анализы крови не подтвердили эту версию. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что проблема с неприятным запахом с полигона будет окончательно решена к 15 июня, когда на свалке заработает система утилизации свалочного газа.