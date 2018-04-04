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Собственников мусорных полигонов заставят раскошелиться
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Собственников мусорных полигонов заставят раскошелиться 

Lenta.ru 22 минуты назад
Фото: Lenta.ru
Собственники мусорных полигонов в Подмосковье понесут ответственность за нарушение экологических норм. Речь идет как о технологии дегазации, так и допущении выбросов газа. Об этом в интервью радиостанции «Говорит Москва» рассказал губернатор Андрей Воробьев.
«Расстрела не будет, потому что люди не заслуживают расстрелов ни в коем случае. Люди наоборот сегодня, понимая, что допустили промахи, инвестируют деньги и дальше готовы работать цивилизованно, без нарушения технологии», — сказал глава региона.
По словам Воробьева, штрафы будут платить в том числе собственники полигона «Ядрово», где, уточнил губернатор, были допущены «выбросы свалочного газа из-за нарушения технологии».
Жители Волоколамска требуют у местных властей ликвидировать полигон «Ядрово». В городе несколько недель идут акции протеста, на их фоне в отставку был отправлен глава Волоколамского района Евгений Гаврилов.
В начале апреля губернатор заявил, что на всех действующих в регионе мусорных полигонах проводится активная работа по дегазации и сбору фильтрата. Воробьев подчеркнул, что «зловоние и бардак» должны уйти в прошлое.
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