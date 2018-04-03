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Работы по дегазации на 15 полигонах Подмосковья могут закончиться до конца года
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Работы по дегазации на 15 полигонах Подмосковья могут закончиться до конца года 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: РИАМО
Работы по дегазации на 15 легальных полигонах Подмосковья могут закончиться в конце 2018 г. Об этом в ходе заседания правительства Московской области сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.
«Мы в последнее время закрыли большое количество старых полигонов: 24 из 39. Слава богу мы это делали вовремя, на многих из них начался процесс рекультивации. Те 15 полигонов, которые сегодня работают в Московской области, были созданы 40-50 лет назад. Конечно, они нуждаются в мощной дегазации. На всех 15 полигонах ведутся активные работы.
Наша задача закрыть эту тему в конце 2018-начале 2019 гг.», — сказал губернатор.
Он добавил, что главной задачей правительства является переход к новой современной системе сбора утилизации мусора в ближайшее время. «Для этого все новые полигоны, которые мы готовим и строим, предполагают иной комплексный процесс по сбору и переработке мусора. Больше не будет свалок, куда сваливается мусор без сортировки, без отбора органики», — добавил губернатор.
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