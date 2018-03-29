Критическую ситуацию с полигонами ТБО в Подмосковье преодолеют через три месяца

Через три месяца заработают системы дегазации на ряде полигонов твердых бытовых отходов в Подмосковье , критическая ситуация будет пройдена, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев

«Сейчас самый критический, самый тяжелый момент — это апрель, май, июнь. Мы должны его пройти, и дальше уже будет легче, потому что заработает система дегазации в Серпухове на «Лесной», заработает на «Ядрове» дегазация, заработает в Коломне . Мы везде активно работаем, день и ночь в три смены рабочие стараются успеть. Заказано оборудование», — сказал Воробьев в эфире телеканала «360° Подмосковье»

Он обратил внимание на то, что каждая свалка в Подмосковье до сих пор выливает фильтрат в реки и прилегающие территории. Задача властей региона — коренным образом это все изменить: собирать фильтрат, прогонять через очистные сооружения, обеспечить чистые водоемы и не разрушать экологию Подмосковья.

Воробьев лично контролирует ситуацию с полигонами ТБО в Подмосковье и докладывает в администрацию президента РФ о ходе дел. Ранее Воробьев сообщил, что мусорный полигон «Ядрово» в Волоколамском районе будет закрыт в рамках начала активной стадии рекультивации.

В частности, на полигоне «Ядрово» уже запустили аэрозольные пушки для нейтрализации запаха и снижения концентрации активных органических соединений в воздухе. С 22 марта, по поручению губернатора, объемы завозимых на полигон отходов уменьшили в два раза. На объекте работает система видеоконтроля въезжающего транспорта.