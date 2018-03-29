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Критическую ситуацию с полигонами ТБО в Подмосковье преодолеют через три месяца
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Критическую ситуацию с полигонами ТБО в Подмосковье преодолеют через три месяца 

РИАМО 53 минуты назад
Фото: РИАМО
Через три месяца заработают системы дегазации на ряде полигонов твердых бытовых отходов в Подмосковье, критическая ситуация будет пройдена, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Сейчас самый критический, самый тяжелый момент — это апрель, май, июнь. Мы должны его пройти, и дальше уже будет легче, потому что заработает система дегазации в Серпухове на «Лесной», заработает на «Ядрове» дегазация, заработает в Коломне. Мы везде активно работаем, день и ночь в три смены рабочие стараются успеть. Заказано оборудование», — сказал Воробьев в эфире телеканала «360° Подмосковье».
Он обратил внимание на то, что каждая свалка в Подмосковье до сих пор выливает фильтрат в реки и прилегающие территории. Задача властей региона — коренным образом это все изменить: собирать фильтрат, прогонять через очистные сооружения, обеспечить чистые водоемы и не разрушать экологию Подмосковья.
Воробьев лично контролирует ситуацию с полигонами ТБО в Подмосковье и докладывает в администрацию президента РФ о ходе дел. Ранее Воробьев сообщил, что мусорный полигон «Ядрово» в Волоколамском районе будет закрыт в рамках начала активной стадии рекультивации.
В частности, на полигоне «Ядрово» уже запустили аэрозольные пушки для нейтрализации запаха и снижения концентрации активных органических соединений в воздухе. С 22 марта, по поручению губернатора, объемы завозимых на полигон отходов уменьшили в два раза. На объекте работает система видеоконтроля въезжающего транспорта.
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 Ещё 96 источников 
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