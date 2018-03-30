К дегазации всех 15 мусорных полигонов в Подмосковье привлечены иностранные специалисты

В работе над дегазацией всех 15 мусорных полигонов в Московской области принимают участие иностранные специалисты, сообщает телеканал «360» со ссылкой на губернатора региона Андрея Воробьёва . По его словам, власти делают всё возможное, чтобы не допустить выбросов свалочного газа на полигонах.

«Задача — максимально быстро с применением современных технологий устранить эти недостатки. Эта работа проводится на всех оставшихся 15 полигонах, там иностранные специалисты ведут работы по дегазации», — рассказал Воробьёв.

Как напомнил губернатор, история полигонов твёрдых бытовых отходов началась 50-60 лет назад, и к настоящему времени свалки представляют собой огромные курганы.