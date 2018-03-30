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К дегазации всех 15 мусорных полигонов в Подмосковье привлечены иностранные специалисты
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К дегазации всех 15 мусорных полигонов в Подмосковье привлечены иностранные специалисты 

RT на русском 27 минут назад
Фото: Федеральное агентство новостей
В работе над дегазацией всех 15 мусорных полигонов в Московской области принимают участие иностранные специалисты, сообщает телеканал «360» со ссылкой на губернатора региона Андрея Воробьёва. По его словам, власти делают всё возможное, чтобы не допустить выбросов свалочного газа на полигонах.
«Задача — максимально быстро с применением современных технологий устранить эти недостатки. Эта работа проводится на всех оставшихся 15 полигонах, там иностранные специалисты ведут работы по дегазации», — рассказал Воробьёв.
Как напомнил губернатор, история полигонов твёрдых бытовых отходов началась 50-60 лет назад, и к настоящему времени свалки представляют собой огромные курганы.
Ранее сообщалось, что жителям Волоколамска раздают средства индивидуальной защиты.
RT на русском: последние новости
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