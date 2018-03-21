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Глава Подмосковья информирует администрацию президента о ситуации с полигонами ТБО
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Глава Подмосковья информирует администрацию президента о ситуации с полигонами ТБО 

ТАСС 1 час назад
Фото: Подмосковье Сегодня
МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Губернатор Московской области Андрей Воробьев информирует о ситуации с мусорными полигонами в регионе администрацию президента. Об этом сообщила в среду пресс-служба главы области в официальном канале в Telegram.
"Андрей Воробьев держит ситуацию с полигонами ТБО на личном контроле и информирует администрацию президента и правительство РФ", — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что 50 детей из разных школ Волоколамска Московской области обратились к врачам из-за жалоб на самочувствие, пятеро были госпитализированы. Местные жители связывали ухудшение самочувствия школьников с выбросом свалочного газа на местном полигоне бытовых отходов «Ядрово», который, по данным администрации муниципалитета, произошел ночью. Однако врачи не усмотрели связи состояния детей и происходящих на свалке процессов.
Также сообщалось, что местные жители с конца февраля жаловались на плохие условия жизни вблизи свалки и неприятный запах, распространяющийся с нее. 3 и 10 марта в Волоколамском районе прошли митинги в этой связи. Его участники требовали закрыть и рекультивировать полигон и уволить нескольких должностных лиц.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил решить проблему в течение трех месяцев, до 15 июня, и взял ее на личный контроль. За это время нидерландская компания Multriwell должна возвести и запустить на свалке систему сжигания свалочного газа.
Согласно планам министерства экологии и природопользования Московской области, старая часть «Ядрово» будет закрыта в апреле 2018 года, ее предстоит рекультивировать. Новый сегмент полигона откроется 23-24 марта, будет работать как минимум до 2030 года и принимать порядка 600 тыс. тонн отходов ежегодно.
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