Глава Подмосковья информирует администрацию президента о ситуации с полигонами ТБО

"Андрей Воробьев держит ситуацию с полигонами ТБО на личном контроле и информирует администрацию президента и правительство РФ ", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 50 детей из разных школ Волоколамска Московской области обратились к врачам из-за жалоб на самочувствие, пятеро были госпитализированы. Местные жители связывали ухудшение самочувствия школьников с выбросом свалочного газа на местном полигоне бытовых отходов «Ядрово», который, по данным администрации муниципалитета, произошел ночью. Однако врачи не усмотрели связи состояния детей и происходящих на свалке процессов.

Также сообщалось, что местные жители с конца февраля жаловались на плохие условия жизни вблизи свалки и неприятный запах, распространяющийся с нее. 3 и 10 марта в Волоколамском районе прошли митинги в этой связи. Его участники требовали закрыть и рекультивировать полигон и уволить нескольких должностных лиц.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил решить проблему в течение трех месяцев, до 15 июня, и взял ее на личный контроль. За это время нидерландская компания Multriwell должна возвести и запустить на свалке систему сжигания свалочного газа.

Согласно планам министерства экологии и природопользования Московской области, старая часть «Ядрово» будет закрыта в апреле 2018 года, ее предстоит рекультивировать. Новый сегмент полигона откроется 23-24 марта, будет работать как минимум до 2030 года и принимать порядка 600 тыс. тонн отходов ежегодно.