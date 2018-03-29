Фильтраты с полигонов ТБО в Подмосковье будут очищать до состояния воды 

Современные системы очистки фильтрата до состояния воды планируют установить на полигонах твердых бытовых отходов в Подмосковье, сообщил заместитель председателя правительства Московской области Александр Чупраков.
По его словам, в Подмосковье есть программа, связанная с модернизацией всей системы по рекультивации полигонов ТБО. Власти определили меры, которые предусматривают и систему активной дегазации, и систему очистки фильтрата.
«Более того, мы фильтрат будем очищать до состояния воды в соответствии с требованиями Рыбхоза. То есть это означает, что вода может совершенно безвредно уже после очистки сливаться в водоемы, чтобы не доставлять вреда», — сказал Чупраков в эфире телеканала «360° Подмосковье».
Он уточнил, что подобная станция уже есть на полигоне «Тимохово» в Ногинском районе, такую же планируют установить на полигоне «Кучино» в Балашихе.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев лично контролирует ситуацию с полигонами ТБО в Подмосковье и докладывает в администрацию президента РФ о ходе дел.