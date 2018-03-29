Фильтраты с полигонов ТБО в Подмосковье будут очищать до состояния воды

По его словам, в Подмосковье есть программа, связанная с модернизацией всей системы по рекультивации полигонов ТБО. Власти определили меры, которые предусматривают и систему активной дегазации, и систему очистки фильтрата.

«Более того, мы фильтрат будем очищать до состояния воды в соответствии с требованиями Рыбхоза. То есть это означает, что вода может совершенно безвредно уже после очистки сливаться в водоемы, чтобы не доставлять вреда», — сказал Чупраков в эфире телеканала «360° Подмосковье»