Как научиться мыслить рационально

Впервые я узнал, что такое ментальная модель, когда читал историю об известном физике Ричарде Фейнмане. Фейнман получил степень бакалавра в Массачусетском технологическом институте и докторскую степень в Принстоне. За это время ему удалось заработать хорошую репутацию среди студентов и преподавателей — он мог решать задачи, которые не могли решить гениальные аспиранты.

Фейнман считал, что его секретное оружие — не интеллект, а стратегия, которой он научился еще в школе. Однажды учитель по физике велел ему остаться после уроков.

«Фейнман, — сказал он, — Вы слишком много болтаете и шумите. Я знаю, почему. Вам скучно. Поэтому я дам вам книгу. Вы сядете на заднюю парту, в углу, и будете изучать эту книгу. Когда Вы будете знать все, что в ней написано, Вы можете снова разговаривать».

Итак, на каждом уроке физики Фейнман не обращал ни малейшего внимания на то, чем вообще занимается класс. Он садился за заднюю парту с книгой Вудса «Дифференциальное и интегральное исчисление». Именно во время чтения он начал разрабатывать свой собственный набор ментальных моделей.

Фото: greatpeopleinside.com Когда ребята в МТИ или в Принстоне мучались с каким-нибудь интегралом, это происходило потому, что они не могли взять его с помощью стандартных методов, которые узнали в школе. А Фейнман решал интеграл благодаря новой призме и набору инструментов, которые он узнал из книг.

Фейнмана отличал не интеллект, а его видение проблемы. У него был более широкий набор ментальных моделей.

Что такое ментальная модель?

Ментальные модели — основанные на предыдущем опыте идеи, стратегии, способы понимания, существующие в уме человека и направляющие его действия. Они используются для объяснения причин и следствий, а также придания смысла жизненному опыту. Ментальные модели объясняют, как работает мир.

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Например, спрос и предложение — ментальная модель, которая помогает понять, как работает экономика. Теория игр — ментальная модель, которая объясняет, как работают отношения и доверие.

Ментальные модели определяют ваше поведение и восприятие мира. Это инструменты, которые вы используете, чтобы понимать жизнь, принимать решения и решать задачи. Каждая новая модель, которой вы обучитесь, будет менять ваше видение мира. Это случилось с Ричардом Фейнманом, когда он обучился новой математической технике.

Конечно, ментальные модели далеко не идеальны, однако они очень полезны. В физике или математике, например, не существует ни одной модели, которая идеально и безошибочно объяснила бы Вселенную, однако благодаря лучшим ментальным моделям из этих наук мы научились строить мосты и дороги, разрабатывать новые технологии и даже летать в космос.

«Все ученые согласны, что не существует на сто процентов правильной теории. Поэтому качество знаний определяется не тем, насколько они правдивы, а тем, насколько полезны», — Юваль Ной Харари.

Лучшие ментальные модели — самые полезные идеи. Понимание этих концепций поможет вам принимать разумные решения. Поэтому всем, кто хочет думать рационально и эффективно, важно расширить набор этих инструментов.

Как научиться рационально мыслить?

У всех есть любимые ментальные модели — зачастую это те, благодаря которым мы можем понять, почему или зачем что-то произошло. Мы взрослеем и набираемся опыта в определенной области, и со временем мы начинаем пользоваться только теми концепциями, которые лучше всего нам знакомы.

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Вот в чем проблема: когда в вашем сознании преобладает определенное мировоззрение: вы пытаетесь объяснить каждую проблему, с которой вы сталкиваетесь, через это мировоззрение. В такую ловушку особенно легко попасть умным или талантливым в определенной сфере людям.

Чем лучше вы осваиваете одну ментальную модель, тем больше вероятность того, что она станет вашим большим недостатком, потому что вы начнете применять ее, пытаясь решить каждую проблему. То, что кажется опытом, на самом деле является ограничением.

Рассмотрим один пример. Биолог Роберт Сапольски задает вопрос: «Почему курица пересекла дорогу?». Затем он предполагает, что ответят разные эксперты.

Эволюционный биолог, скорее всего, ответит так: «Курица пересекла дорогу, потому что на другой стороне увидела потенциального партнера для спаривания».

Кинезиолог, скорее всего, ответит так: «Курица пересекла дорогу, потому что в ее ногах сокращались мышцы, что заставляло ее двигаться вперед».

Нейробиолог, скорее всего, ответит так: «Курица пересекла дорогу, потому что в ее мозге сработали нейроны, которые побудили ее к движению».

По сути, все они правы. Однако никто из них не видит картину целиком. Проблемы, с которыми мы сталкиваемся, нельзя полностью объяснить, используя лишь одну модель мышления.

Полагаться всего лишь на один ментальный инструмент — то же самое, что носить ментальную смирительную рубашку. Когда ваш набор моделей мышления ограничен, ограниченными становятся и ваши решения. Чтобы раскрыть весь потенциал, вы должны обучиться широкому ряду ментальных моделей. Только так вы научитесь мыслить рационально.

Как расширить набор ментальных моделей?

Ментальные модели объясняют нам, как работает мир. Мы должны регулярно читать хорошие книги, изучать основы незнакомых нам областей, общаться с людьми, чей опыт полностью отличается от нашего. Иначе мы будем видеть только часть всей картины.

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Почему важно определять связи между ментальными моделями?

В школе мы делим наши знания на различные категории — биология, экономика, история, физика, философия. В реальном мире все должно быть наоборот.

Величайшие умы человечества редко думают категориями. Они не смотрят на жизнь через призму одного предмета.

Очень важно не только обучаться новым ментальным моделям, но и понимать, как они связаны между собой. Креативность и творчество часто возникают на пересечении идей. Определяя связи между разными ментальными моделями, вы сможете найти те решения, которые многие не упустили или не заметили.

Инструменты, которые помогут вам мыслить лучше

Хорошие новости:

Вам не нужно в идеале осваивать каждый предмет, чтобы стать величайшим мыслителем. Вам нужно обучиться всего лишь нескольким ментальным моделям, чтобы понять, как работает мир.

Ключевыми дисциплинами являются биология, химия, физика, экономика, математика, психология и философия. В каждой области есть основополагающие идеи, которые нужно знать. Например, в экономике такими являются стимул, дефицит и эффект масштаба.

Если вы поймете основы каждой дисциплины, вы сможете составить точную и полезную картину мира.

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