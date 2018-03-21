«Оформите право собственности!» Автодорога в центре Челябинска оказалась ничьей

Площадь бесхозного объекта — свыше тысячи квадратных метров.

«Указанная дорога включена в реестр муниципальной собственности, вместе с тем, право собственности на нее не зарегистрировано», — отметили в прокуратуре

Следовательно, по мнению правоохранителей, мэрия не следит за состоянием дорожного полотна.

«Ненадлежащее содержание объектов улично-дорожной сети ущемляет права и законные интересы, ставит под угрозу жизнь и здоровье граждан, так как не обеспечивается должный уровень безопасности дорожного движения», — подчеркнули в пресс-службе надзорного органа.

По требованию прокуратуры суд обязал мэрию зарегистрировать право собственности на дорогу.

Напомним, недавно суд возложил на чиновников обязанность отремонтировать дорогу в Карабаше.

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