«Оформите право собственности!» Автодорога в центре Челябинска оказалась ничьей 

Площадь бесхозного объекта — свыше тысячи квадратных метров.
«Указанная дорога включена в реестр муниципальной собственности, вместе с тем, право собственности на нее не зарегистрировано», — отметили в прокуратуре.
Следовательно, по мнению правоохранителей, мэрия не следит за состоянием дорожного полотна.
«Ненадлежащее содержание объектов улично-дорожной сети ущемляет права и законные интересы, ставит под угрозу жизнь и здоровье граждан, так как не обеспечивается должный уровень безопасности дорожного движения», — подчеркнули в пресс-службе надзорного органа.
По требованию прокуратуры суд обязал мэрию зарегистрировать право собственности на дорогу.
Напомним, недавно суд возложил на чиновников обязанность отремонтировать дорогу в Карабаше.
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