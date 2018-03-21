На МГОКе прошел диагностический аудит энергетического менеджмента 

На Михайловском ГОКе (входит в компанию «Металлоинвест») прошел диагностический аудит энергетического менеджмента на соответствие международному стандарту ISO 50001:2011. Аудит провели специалисты немецкой экспертной организации TUV SUD (ТЮФ ЗЮД).
Диагностический аудит энергетического менеджмента предваряет внедрение данного международного стандарта. В ходе проверки эксперты ознакомились с управлением операциями, средствами и оборудованием для мониторинга потребления энергоресурсов, изучили компетенции работников, проверили исполнение законодательства в области энергетического менеджмента.
Специалисты оценили работу, проведенную Компанией «Металлоинвест» по реконструкции, обновлению оборудования, внедрению систем учета, снижению удельных норм расхода электроэнергии и газа на Михайловском ГОКе.
«Компания внедряет новые современные технологии, методы управления, в данном случае — управление энергоресурсами. Мы видим высокий уровень оснащения, автоматизации, контроля за потреблением энергоресурсов, — отметил Дмитрий Панкратов, ведущий аудитор компании TUV SUD. — Кроме повышения эффективности производства, это и выполнение задач, поставленных президентом страны».
По итогам аудита специалистами немецкой компании TUV SUD были разработаны мероприятия по внедрению энергетического менеджмента ISO 50001 на Михайловском ГОКе.
Процедура сертификации системы энергоменеджмента проводится на всех основных предприятиях Металлоинвеста. Так, система сертифицирована на соответствие стандарту ISO 50001 на Оскольском электрометаллургическом комбинате (г. Старый Оскол, Белгородская область). Диагностический аудит успешно проведен на Уральской Стали (г. Новотроицк, Оренбургская область) и запланирован на Лебединском ГОКе (г. Губкин, Белгородская область).
В Компании, кроме того, действуют международные стандарты менеджмента качества ISO 9001:2015, охраны здоровья и безопасности труда OHSAS 18001:2007 и системы экологического менеджмента ISO 14001:2015.