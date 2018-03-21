На МГОКе прошел диагностический аудит энергетического менеджмента

На Михайловском ГОКе (входит в компанию «Металлоинвест» ) прошел диагностический аудит энергетического менеджмента на соответствие международному стандарту ISO 50001:2011. Аудит провели специалисты немецкой экспертной организации TUV SUD (ТЮФ ЗЮД).

Диагностический аудит энергетического менеджмента предваряет внедрение данного международного стандарта. В ходе проверки эксперты ознакомились с управлением операциями, средствами и оборудованием для мониторинга потребления энергоресурсов, изучили компетенции работников, проверили исполнение законодательства в области энергетического менеджмента.

Специалисты оценили работу, проведенную Компанией «Металлоинвест» по реконструкции, обновлению оборудования, внедрению систем учета, снижению удельных норм расхода электроэнергии и газа на Михайловском ГОКе.

«Компания внедряет новые современные технологии, методы управления, в данном случае — управление энергоресурсами. Мы видим высокий уровень оснащения, автоматизации, контроля за потреблением энергоресурсов, — отметил Дмитрий Панкратов , ведущий аудитор компании TUV SUD. — Кроме повышения эффективности производства, это и выполнение задач, поставленных президентом страны».

По итогам аудита специалистами немецкой компании TUV SUD были разработаны мероприятия по внедрению энергетического менеджмента ISO 50001 на Михайловском ГОКе.

В Компании, кроме того, действуют международные стандарты менеджмента качества ISO 9001:2015, охраны здоровья и безопасности труда OHSAS 18001:2007 и системы экологического менеджмента ISO 14001:2015.