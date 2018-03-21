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В библиотеке на 1-й Хуторской поговорят о повести для подростков «Фонарик Лилька»
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В библиотеке на 1-й Хуторской поговорят о повести для подростков «Фонарик Лилька» 

Управа района Савеловский города Москвы 59 минут назад
Фото: Управа района Савеловский города Москвы
В библиотеке № 40, которая располагается на 1-й Хуторской улице, 22 марта обсудят повесть Юлии Кузнецовой «Фонарик Лилька». Мероприятие состоится в рамках нового проекта — «Литературный маникюр». К участию приглашают представительниц прекрасного пола. Об этом сообщила заведующая библиотекой Ирина Тимчишина.
— «Литературный маникюр» — это посиделки только для девочек. В непринужденной обстановке мы красим ногти и обсуждаем книги для подросткового чтения. Повесть, которую мы обсудим в этот раз, рассказывает о дружбе двух девочек — 19-летней Гали и 11-летней Лильки, — поделилась Тимчишина.
Начало в 15.30. Библиотека № 40 расположена по адресу 1-я Хуторская ул., д. 2, корп. 2. (мю)
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