В библиотеке на 1-й Хуторской поговорят о повести для подростков «Фонарик Лилька»

В библиотеке № 40, которая располагается на 1-й Хуторской улице, 22 марта обсудят повесть Юлии Кузнецовой «Фонарик Лилька». Мероприятие состоится в рамках нового проекта — «Литературный маникюр». К участию приглашают представительниц прекрасного пола. Об этом сообщила заведующая библиотекой Ирина Тимчишина.

— «Литературный маникюр» — это посиделки только для девочек. В непринужденной обстановке мы красим ногти и обсуждаем книги для подросткового чтения. Повесть, которую мы обсудим в этот раз, рассказывает о дружбе двух девочек — 19-летней Гали и 11-летней Лильки, — поделилась Тимчишина.

Начало в 15.30. Библиотека № 40 расположена по адресу 1-я Хуторская ул., д. 2, корп. 2. (мю)