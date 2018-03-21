Витебская бизнес-миссия посетила Калининград

— Наш регион активно работает с Гродненской, Гомельской и Брестской областями. Приятно, что и другие регионы Республики Беларусь стремятся расширить географию регионального сотрудничества нашей области, — отметил вице-премьер калининградского правительства Александр Шендерюк-Жидков и добавил, что особое значение придается укреплению калининградско-белорусских связей в области транспорта и строительства, сельского хозяйства и промышленности, гуманитарной сфере.

Белорусская делегация во главе с заместителем председателя Витебского областного исполнительного комитета Республики Беларусь Олегом Мацкевичем пообщалась с калининградскими предпринимателями в формате B2B диалога. Договоры о реализации своей продукции с калининградскими оптовиками подписали Оршанский мясоконсервный комбинат и кондитерская фабрика «Витьба».

Белорусская сторона предложила калининградцам торговые точки на традиционном ежегодном фестивале искусств «Славянский базар» в Витебске для презентации своей продукции, чтобы изучить в Республике Беларусь интерес к калининградским товарам.

Как сообщили в пресс-службе правительства Калининградской области, в рамках встречи было подписано соглашение между Витебским областным Союзом нанимателей и Фондом поддержки предпринимателей Калининградской области.

Теперь калининградская бизнес-миссия готовится к ответному визиту в Витебск. А в ближайшее время регион посетит делегация из Минской области, в состав которой войдут руководители предприятий агропромышленного сектора, металлургии, станкостроения и пищевой промышленности.