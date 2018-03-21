Нахимичили! Финал конкурса «Славим человека труда» прошел в Югре

В обеих возрастных категориях — «начинающие» и «профессионалы» — победили югорчанки.

Кухня — тоже лаборатория

Начинающие специалисты — студенты Югорского государственного университета Мария Панарина и Владислав Ахметшин защищали на конкурсе честь нашего региона. Оба заинтересовались химией еще в школе. Мария учится на пятом курсе и изучает антимикробную активность мхов и лишайников, чтобы разрабатывать на их основе лекарства.

«Результаты моего исследования могут быть использованы в производстве антимикробных и противогрибковых препаратов, — пояснила победительница Мария Панарина. — Они уже существуют, но разрабатывать их на основе экстрактов из растений может быть экономически более выгодно. Кроме этого, у микроорганизмов со временем может возникать невосприимчивость к определенным веществам, поэтому нужно создавать новые препараты».

Химия — не единственное увлечение Марии, она — страстный кондитер, не пропускает онлайн-курсы и вебинары на эту тему. После окончания вуза девушка планирует поступить в аспирантуру и продолжить заниматься любимой наукой в Югре

Владислав пока только третьекурсник, но тоже активно ведет научную деятельность — создает новый цемент.

«Мы изучаем минеральные добавки для цемента. То есть, пытаемся улучшить его свойства, добавляя различные вещества, и исследуем, как они на него влияют. Пока все идет так, как мы ожидали, — рассказал студент. — Я впервые участвую в таком крупном конкурсе. Успешно прошел отборочный тур, теперь постараюсь хорошо выступить в финале, чтобы не подвести своих научных руководителей. Но главное, чего я хочу, — это проверить, на что я способен».

Специалист высокого полета

Победу в категории «профессионалы» завоевала сотрудница компании «Газпром трансгаз Югорск» Наталия Юровских. На рабочем месте она занимается контролем качества сбрасываемой воды в окружающую среду и масла, от которого зависит, как работает турбина.

«Готовилась я не день и не два. Это уже второй мой конкурс за последние два месяца, недавно я еще стала лучшим лаборантом в нашей компании, — рассказала Наталия Юровских. — И достаточно тяжело было готовиться. Если практические задания — это наша работа, то в теории пришлось постараться. Я всю жизнь посвятила этой работе и не жалею об этом».

«Каждый раз, проводя конкурс «Славим человека труда», мы знакомимся с той или иной специальностью, — сказал федеральный инспектор по Югре Константин Прошкин . — Это и лесорубы, и пожарные, и спасатели. Каждый конкурс позволяет вспомнить знания той или иной профессии, разобраться в ее нюансах, проявить свои профессиональные способности, познакомиться с коллегами, обменяться опытом».

Алексей Варлаков, директор департамента труда и занятости населения Югры: