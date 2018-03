Археологи обнаружили китайской гробнице приготовленный две тысячи лет назад ликер

В найденном сосуде находилось 300 миллилитров древнего напитка.

Археологи нашли на северо-западе Китая гробницу династии Цинь, в которой находился чайник из бронзы с ликером, приготовленным две тысячи лет назад.

В древнем сосуде находилась 300 миллилитров жидкости молочного цвета, прикрытой натуральными волокнами. По мнению ученых, напиток был изготовлен путем ферментации.

Исследователи надеются, что находка поможет им раскрыть тайны древних китайских виноделов.

Помимо напитка археологи нашли в гробнице бронзовый меч длиной порядка 60 сантиметров и с восьмигранной вставкой, которая могла увеличивать эффективность оружия. Также был обнаружен нижний щит черепахи, который, по мнению ученых, мог использоваться для гаданий, передает агентство Синьхуа

Archaeologists have unearthed a bronze kettle containing liquor from a Qin Dynasty (221–206 BC) tomb, dating back more than 2,000 years in west China's Shaanxi Province. https://t.co/A2QLXSmvq4 pic.twitter.com/Rgh2J4BXsY

— China.org.cn (@chinaorgcn) March 19, 2018