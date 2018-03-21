Следующее заседание суда по делу «дочки» «Лукойла» в Румынии назначено на 16 апреля 

Следующее заседание суда уезда Прахова (Румыния) по делу менеджеров дочерней компании «Лукойла» Petrotel-Lukoil состоится 16 апреля 2018 года, говорится в материалах «Лукойла».
«Последнее слушание, в ходе которого обвиняемые дали повторные показания в связи с заменой судьи в ходе судебного разбирательства, состоялось 12 марта 2018 года. Следующее слушание назначено на 16 апреля 2018 года», — отмечает компания.
«Лукойл» считает, что конечный результат данного разбирательства не окажет существенного негативного влияния на финансовое состояние группы.
Прокуратура в начале июля 2015 года выдвинула обвинения в отношении компании Petrotel-Lukoil в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. 3 августа 2015 года прокуратура Румынии предъявила обвинения шести менеджерам румынской дочерней компании Petrotel, а также компании Lukoil Europe.
Ранее «Лукойл» сообщил, что 3 ноября 2017 года прокуратура при апелляционном суде города Плоешти вынесла постановление о прекращении уголовного дела, возбужденного в 2014 году, в отношении Petrotel-Lukoil, а также его руководителя Андрея Богданова в связи с обвинениями в уклонении от уплаты налогов и отмывании денежных средств.