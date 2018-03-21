Следующее заседание суда по делу «дочки» «Лукойла» в Румынии назначено на 16 апреля

Следующее заседание суда уезда Прахова ( Румыния ) по делу менеджеров дочерней компании «Лукойла» Petrotel-Lukoil состоится 16 апреля 2018 года, говорится в материалах «Лукойла».

«Последнее слушание, в ходе которого обвиняемые дали повторные показания в связи с заменой судьи в ходе судебного разбирательства, состоялось 12 марта 2018 года. Следующее слушание назначено на 16 апреля 2018 года», — отмечает компания.

«Лукойл» считает, что конечный результат данного разбирательства не окажет существенного негативного влияния на финансовое состояние группы.

Прокуратура в начале июля 2015 года выдвинула обвинения в отношении компании Petrotel-Lukoil в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. 3 августа 2015 года прокуратура Румынии предъявила обвинения шести менеджерам румынской дочерней компании Petrotel, а также компании Lukoil Europe.