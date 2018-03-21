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В Кисловодске благоустроят сквер Победы
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В Кисловодске благоустроят сквер Победы 

«Это Кавказ» 1 час назад
Жители Кисловодска решили, что по федеральной программе в городе необходимо провести благоустройство сквера Победы, мемориала Героев-медиков и аллеи на Герцена.
В голосовании по выбору объектов первоочередного благоустройства приняли участие 17 373 человека. Выбор был сделан в пользу трех общественных территорий. За сквер Победы на одноименном проспекте отдано 14 264 голоса, за мемориал в честь Героев-медиков на Курортном бульваре проголосовало 10 908 человек, аллея на улице Герцена набрала 9229 голосов, сообщается на сайте мэрии Кисловодска.
Городские власти до 9 февраля собирали заявки с предложениями по благоустройству от горожан. Всего было зафиксировано 41 952 предложения по улучшению облика общественных пространств: скверов, бульваров и улиц федерального курорта.
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