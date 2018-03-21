В Орловской области отремонтируют 15 сельских домов культуры

Орле на заседании общественного совета проекта «Культура малой Родины» рассмотрели заявки от муниципальных образований Орловской области

По информации пресс-службы реготделения политической партии «Единая Россия», при рассмотрении заявок учитывались следующие критерии: наличие муниципальной программы, рост числа участников мероприятий в культурно–досуговых учреждениях, укомплектованность штата, работа секций, кружков, творческих коллективов и так далее.

Итогом обсуждения стало утверждение заявок от 12 районов Орловской области по текущему ремонту и технической модернизации 15 домов культуры. В 2018 году на эти цели выделено из федерального и областного бюджетов более 18,5 млн рублей.

В пресс-службе отметили, что в проект вошли ДК города Ливны и Ливенского района, поселка Знаменка, три ДК Мценского района, учреждения культуры Болховского, Глазуновского, Должанского, Залегощенского, Новосильского и Колпнянского районов Орловской области.

Напомним, в 2017 году в реализации проекта партии «Единая Россия» «Культура малой Родины» (ранее он назывался «Местный дом культуры») было отремонтировано 15 домов культуры в 12 районах области. Также для учреждений культуры было приобретено оборудование.