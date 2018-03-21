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В Орловской области отремонтируют 15 сельских домов культуры
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В Орловской области отремонтируют 15 сельских домов культуры 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
В Орле на заседании общественного совета проекта «Культура малой Родины» рассмотрели заявки от муниципальных образований Орловской области.
По информации пресс-службы реготделения политической партии «Единая Россия», при рассмотрении заявок учитывались следующие критерии: наличие муниципальной программы, рост числа участников мероприятий в культурно–досуговых учреждениях, укомплектованность штата, работа секций, кружков, творческих коллективов и так далее.
Итогом обсуждения стало утверждение заявок от 12 районов Орловской области по текущему ремонту и технической модернизации 15 домов культуры. В 2018 году на эти цели выделено из федерального и областного бюджетов более 18,5 млн рублей.
В пресс-службе отметили, что в проект вошли ДК города Ливны и Ливенского района, поселка Знаменка, три ДК Мценского района, учреждения культуры Болховского, Глазуновского, Должанского, Залегощенского, Новосильского и Колпнянского районов Орловской области.
Напомним, в 2017 году в реализации проекта партии «Единая Россия» «Культура малой Родины» (ранее он назывался «Местный дом культуры») было отремонтировано 15 домов культуры в 12 районах области. Также для учреждений культуры было приобретено оборудование.
Сообщение В Орловской области отремонтируют 15 сельских домов культуры появились сначала на РИА 57.
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