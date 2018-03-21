Хазарский каганат: за что там могли убить правителей во время инаугурации

Представление о хазарах часто ограничивается образом еще одного врага Древнерусского государства. Но история трехсотлетней цивилизации, которую помещали на границе с легендарными племенами Гога и Магога, была намного интереснее.

Хазария на краю света

Гог и Магог в библейской эсхатологии — народы, живущие под «краем и пределом севера», полчища которых обрушатся на мир «в последние дни», то есть незадолго до второго пришествия. С ними по соседству некоторые арабские географы, в частности Ибн Хордадбех, размещали Хазарию. Так, в его «Книге путей и стран» описывается экспедиция к легендарной стене, запирающей народы Гога и Магога. Экспедиция стартовала из Багдада, дошла через Кавказ до Хазарии, которая занимала территорию от Предкавказья до Днепра, включая в себя нынешнюю территорию Крыма , Приазовья, северо-западного Казахстана

Скоротечная жизнь кагана

В Хазарском каганате практиковалось двоевластие. Во главе государства стоял каган, формально обладающий полной военной и административной властью. Но, de-facto, всеми «мирскими» делами заправлял бек, главный заместитель царя. В результате, представители этого титула в X веке полностью экспроприировали верховную власть. Каганы же, долгое время, до принятия иудаизма, носили лишь сакральную функцию. Их подданные верили, что власть кагана установлена небом. Его божественная сила должна была обеспечить процветание государства и успехи в боевых походах.

Подобные представления в определенной мере являлись опорой власти царственного рода, который якобы происходил из древней тюркской династии Ашин. Но быть главой языческого культа у хазар было смертельно опасно. Во-первых, если на годы правления кагана приходились стихийные бедствия, засуха или нашествия вражеских племен — его могли обвинить в неудачах и убить. В целом, беды для наследника царского рода начинались еще во время инаугурации. Как пишет историк Заходер Борис Николаевич , при возведении на престол кагана душили шелковым шнуром, и он в бессознательном состоянии должен был назвать число лет своего правления. Считалось, что божественная сила и удача будет сопровождать его только на этот срок. Когда он истекал — его убивали. Если он называл слишком большое число, его все равно убивали по достижению сорокалетнего возраста. Но в доиудейский период династия каганов контролировала армию и, по большей части, избегала жертв во имя ритуала.

Русский каганат

Ряд средневековых источников IX века внес изрядную путаницу в раннюю историю России . Письмо Людовика II от 871 года, Бертинские анналы от 839 года, а также арабский трактат «Анонимная географическая записка» упоминают о неком Русском каганате — государственном образовании славян, которое существовало на территории Киевской Руси от Приазовья на всей территории Киевской Руси. Именно эти земли в IX веке контролировали хазарские племена. В отличие от недоказанного существования некого раннего образования на территории Руси, доподлинно известно, что некоторые славянские племена, в том числе и поляне, платили хазарам дань.

Название государства, как и титул «каган» (так некоторые древнерусские тексты XI-XII веков называли древнерусских князей), основатели полу-легендарного Русского каганата должны были позаимствовать у тюрков. Но, наиболее вероятно то, что ученые, упоминавшие о Русском каганате, могли слышать от путешественников о данниках хазар или каких-то племенах по соседству, которые в их трудах превратились в могучее государство. По крайней мере, весомых археологических сведений о существовании «Русского каганата» нет.

Многоверие

Расположение на стыке христианского и мусульманского миров привело к созданию совершенно уникальной конфессиональной ситуации в Хазарии — в этом государстве даже в условиях религиозного фанатизма, характерного для средневековья, сосуществовали и мирно уживались христиане, мусульмане, иудеи и язычники. Источники смогли сохранить легенду о религиозном споре между представителями трех монотеистических религий. В конце концов, в начале X века официально был признан иудаизм, поскольку его положения признавали как христиане, так и мусульмане, и в результате стремления сохранить независимость от Византии и халифата.

Предки крымских караимов

На сегодняшний день хазарское происхождение приписывают многим народам, в частности, евреям. Существует версия о миграции хазар-иудеев в страны Центральной Европы, которые влились в состав евреев-ашкенази после падения каганата. Другими прямыми потомками хазар называют крымских караимов, которые расселились на территории одноименного полуострова. Одной из главных аргументаций хазарской версии происхождения крымских татар является сходство между чувашами (родственная группа хазарам) и караимами и соответственно с хазарами.