Социальную рекламу покажут зрителям онлайн-кинотеатра

России все больше говорят о социальной ответственности бизнеса. Наряду с социальными проектами растет и спрос на социальную рекламу. Вот только количество качественных роликов оставляет желать лучшего, поскольку государственное финансирование осуществляется малыми долями, а производить рекламу у профессионалов некоммерческим организациям часто не по силам. Отсюда и низкое качество продукта, и низкая популярность социальной рекламы. Вместе с тем именно социальная реклама — часто единственный способ для благотворительных фондов рассказать широкой аудитории о тяжелом диагнозе или важной социальной проблеме.

Вывести социальную рекламу на качественно новый уровень и привлечь внимание к проблеме врожденных нарушений иммунитета, которыми, по оценкам иммунологов, может страдать каждый 500-й россиянин, решили в благотворительном фонде «Подсолнух». В прошлом году при поддержке московских студентов, будущих режиссеров, продюсеров и операторов фонд снял серию роликов под названием «12 признаков иммунодефицита». Первый ролик, от режиссера Елизаветы Шереметьевой, вышел на экраны российских кинотеатров в декабре, в качестве хардлока к популярной новогодней комедии. Второй, от режиссера Евгения Милых, стартовал в феврале этого года — ролик взяли в эфир телеканала «ОТР». А в марте к акции присоединился и популярный онлайн-кинотеатр — его зрителям покажут ролик режиссера Эраджа Нидоева.

Благотворительный фонд «Подсолнух» более 11 лет оказывает помощь детям с врожденными нарушениями иммунитета, а с 2017 года начал работу и со взрослыми пациентами. Фонд является признанным экспертом по вопросам первичного иммунодефицита в России. Первичный иммунодефицит — это серьезное генетическое заболевание, которое не имеет уникальных черт и может прятаться за частыми ОРВИ, пневмониями, отитами, гематологическими и кожными заболеваниями, а также заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Без необходимой терапии ПИД может привести к развитию онкологических патологий и даже смертельному исходу. Главная сложность в борьбе с ПИД — это диагностика. Подтвердить диагноз могут только специальные генетические анализы.