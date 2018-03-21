Крупную свердловскую сеть аптек продали бизнесменам из Уфы 

У крупной свердловской сети аптек, которая работала под брендами «Фармарт» и «Дешёвая аптека», — сменился собственник. Владелец бизнеса Денис Маскаев продал 22 торговые точки башкирской сети «Фармленд».
— Это действительно так. Вы можете увидеть, что сейчас в купленных аптеках идёт смена вывесок и торгового оборудования, — сообщил E1.RU один из топ-менеджеров башкирской компании.
Но подробнее там комментировать сделку отказались, сославшись на то, что собственник сейчас находится в командировке.
Прежний владелец «Фармарта» и «Дешёвых аптек» Денис Маскаев рассказал «Фармвестнику», что ежемесячная выручка составляла 40 миллионов рублей. Предложения о продаже он получал от многих федеральных игроков, но одним из условий поглощения, которое г-н Маскаев считал неприемлемым, было сокращение персонала.
Уфимская сеть «Фармленд», по оценке RNC Pharma, занимает восьмое место в топе аптек — на конец 2017 года у них было 950 точек (в Башкирии, Татарстане, Тюменской, Челябинской областях и в других регионах). Эксперты оценивали их долю на рынке лекарственных препаратов в 1,7%.
В Свердловской области «Фармленд» появился в 2015 году, но большая часть аптек располагалась в небольших городах (Алапаевске, Верхней Синячихе, Нижней Туре, Серове и других). Теперь их представительство в Екатеринбурге значительно расширится.