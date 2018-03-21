Живём на Севере. Ямальцы выбрали парки, скверы и дворы для благоустройства

Ямальцы выбрали объекты, которые благоустроят в 2018 и 2019 годы. В финальном голосовании по теме «Благоустройство» на территориальных счётных участках 18 марта приняли участие более 119 тыс. человек — это около 22 процентов населения региона. Активнее всех были жители Муравленко — почти 39 процентов, на втором месте — Шурышкарский район с результатом в 38,6 и третьем — Приуральский район, где проголосовали более 33 процентов.

Всего для голосования подготовили 127 объектов благоустройства, с дизайн-проектами которых ямальцы ознакомились на сайтах местных администраций. В обширном перечне — площади и парки, скверы и архитектурные объекты, детские и спортивные площадки, дороги и другие. За наиболее важный из них и голосовали жители городов и посёлков. Организаторы проекта напоминают, что всего за объекты благоустройства отдано свыше 225 тыс. голосов. Так, в Ноябрьске за новый дизайн городского парка проголосовали почти 18 тыс. жителей. В итоге честных выборов предпочтение отдано варианту «Креативный многофункциональный парк».

«Зная, насколько ноябряне активно участвуют в общественной жизни, насколько они требовательны, нет сомнений, что они выбрали самый лучший проект. И мы будем реализовывать его в ближайшее время», — сказал глава администрации города Алексей Романов

В бюллетенях, которые получили надымчане, кроме предложенных вариантов благоустройства сквера у центральной районной больницы также указали 10 дворовых территорий. Горожане выбрали первый вариант дизайн-проекта сквера и определили семь дворовых территорий, которые благоустроят уже в этом году. Аналогичная борьба мнений развернулась во всех муниципалитетах. Все итоги голосования разместят на сайтах местных администраций в течение 15 дней.

На софинансирование программ улучшения городских и сельских пространств арктического региона в бюджете округа в 2018 году заложено 2 млрд рублей.

Напомним, в приоритетном проекте формирования комфортной городской среды принимают участие все муниципалитеты автономного округа. В рамках проекта «Живём на Севере» ямальцы голосовали за тот или иной объект комфортной среды, а также предлагали свои объекты благоустройства. Предварительно участников финального голосования отбирали на информационном ресурсе «Живём на Севере» (http://живемнасевере.рф), в том числе в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». В onlain-голосовании участвовали 187 объектов благоустройства, за которые отдали более 66 тысяч голосов.

Информационный ресурс «Живём на Севере» представляет собой две платформы: «Решай» и «Предлагай». Сегодня на ресурсе зарегистрировано уже более 32 тыс. человек. Как сообщает пресс-служба главы региона, за время работы площадки от пользователей приняли более 1500 идей по 284 обсуждаемым темам.