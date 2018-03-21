Ещё
Денис Жильцов рад общественной нагрузке
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Денис Жильцов рад общественной нагрузке 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
У электромонтера Дениса Жильцова с метро особенные отношения. Он не только ремонтирует вагоны, но и принимает активное участие в работе Совета молодежи. Легко ли быть молодым, узнал корреспондент «Вечерки».
— Когда вы пришли на работу в метро?
— В декабре 2008 года, когда вернулся из армии. Мне захотелось пойти по семейным стопам, моя мама работает в метро уже 27 лет. Устроился электромонтером в депо «Владыкино», а в 2014 году перешел на ту же должность в электродепо «Северное». Там и работаю по сей день.
— В чем заключаются ваши обязанности?
Я провожу осмотр вагонов метро, при необходимости выполняю внеплановый ремонт. Ведь вагоны и их детали невечны, все со временем изнашивается. Мне очень нравится моя работа. Ни разу не пожалел, что сделал выбор в пользу метрополитена.
— Вы — председатель Совета молодежи электродепо «Северное». Как вы им стали?
— Все началось еще во время работы во «Владыкино», там я был заместителем председателя. После перехода в «Северное» мне предложили возглавить местный Совет молодежи. Мы привлекаем начинающих специалистов, спрашиваем об их увлечениях. Ребята участвуют в творческих конкурсах, спортивных состязаниях. У нас налажен диалог с метрополитенами других стран. Наши ребята ездили для обмена опытом в метро Киева и Мадрида. Совет молодежи объединяет людей. Это новые знакомства, друзья, кто-то находит здесь свою любовь. Кстати, я со своей женой познакомился именно в Совете молодежи.
Вечерняя Москва: последние новости
ФСБ не считает переписку россиян тайной Роскомнадзор предоставил Telegram 15 дней на передачу шифровальных ключей ФСБ Зимбор и поэзия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще один посол отказался ехать в МИД РФ249
Путин занялся «списком Собчак»73
Появились слухи об уходе Лаврова60
Россия закрыла границу для грузов с Украины148
Пенсии россиян будут считать по-новому150
Видео
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
00:37
Польша приостановит выдачу виз россиянам
Общество
00:47
Панин с огромным долгом сбежал из России
Шоу-бизнес
07:32
Появились слухи об уходе Лаврова
Политика
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
00:52
17-летняя любовница разрушила семью Глызина
Шоу-бизнес
03:57
Стала известна дата суда над Рыбкой и Лесли
Происшествия Азия
00:22
Слепаков попал в базу данных сайта «Миротворец»
Украина Конфликты
05:03
Лебедев объяснил нежелание поздравить Путина
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение