Денис Жильцов рад общественной нагрузке 

У электромонтера Дениса Жильцова с метро особенные отношения. Он не только ремонтирует вагоны, но и принимает активное участие в работе Совета молодежи. Легко ли быть молодым, узнал корреспондент «Вечерки».
— Когда вы пришли на работу в метро?
— В декабре 2008 года, когда вернулся из армии. Мне захотелось пойти по семейным стопам, моя мама работает в метро уже 27 лет. Устроился электромонтером в депо «Владыкино», а в 2014 году перешел на ту же должность в электродепо «Северное». Там и работаю по сей день.
— В чем заключаются ваши обязанности?
Я провожу осмотр вагонов метро, при необходимости выполняю внеплановый ремонт. Ведь вагоны и их детали невечны, все со временем изнашивается. Мне очень нравится моя работа. Ни разу не пожалел, что сделал выбор в пользу метрополитена.
— Вы — председатель Совета молодежи электродепо «Северное». Как вы им стали?
— Все началось еще во время работы во «Владыкино», там я был заместителем председателя. После перехода в «Северное» мне предложили возглавить местный Совет молодежи. Мы привлекаем начинающих специалистов, спрашиваем об их увлечениях. Ребята участвуют в творческих конкурсах, спортивных состязаниях. У нас налажен диалог с метрополитенами других стран. Наши ребята ездили для обмена опытом в метро Киева и Мадрида. Совет молодежи объединяет людей. Это новые знакомства, друзья, кто-то находит здесь свою любовь. Кстати, я со своей женой познакомился именно в Совете молодежи.