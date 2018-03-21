Денис Жильцов рад общественной нагрузке

У электромонтера Дениса Жильцова с метро особенные отношения. Он не только ремонтирует вагоны, но и принимает активное участие в работе Совета молодежи. Легко ли быть молодым, узнал корреспондент «Вечерки».

— Когда вы пришли на работу в метро?

— В декабре 2008 года, когда вернулся из армии. Мне захотелось пойти по семейным стопам, моя мама работает в метро уже 27 лет. Устроился электромонтером в депо «Владыкино», а в 2014 году перешел на ту же должность в электродепо «Северное». Там и работаю по сей день.

— В чем заключаются ваши обязанности?

Я провожу осмотр вагонов метро, при необходимости выполняю внеплановый ремонт. Ведь вагоны и их детали невечны, все со временем изнашивается. Мне очень нравится моя работа. Ни разу не пожалел, что сделал выбор в пользу метрополитена.

— Вы — председатель Совета молодежи электродепо «Северное». Как вы им стали?