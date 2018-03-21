Курянин привлечен к уголовной ответственности за кражу тюков с соломой

К уголовной ответственности привлечен житель Фатежского района Курской области за кражу одной тонны 280 кг ячменной соломы с поля «Пристенской зерновой компании» в сентябре 2017 года.

Мужчина владеет личным подсобным хозяйством, и часть кормов для него мужчина решил заготовить не честным трудом, а путем кражи с чужих сельхозугодий. На соседнем поле, расположенном всего в 500 метрах от домовладения Полякова, после уборки урожая, была затюкована и сложена ячменная солома. Мужчина решил присвоить ее себе. С целью реализовать свой замысел, он запряг принадлежащую ему лошадь в гужевую повозку и отправился в поле. Там он погрузил тюк ячменной соломы весом более трех центнеров на повозку и отвез к своему дому. После чего решил не останавливаться на достигнутом и еще трижды возвращался за тюкованной соломой во владения «Пристенской зерновой компании».

Пропажа была обнаружена при объезде деревни участковым уполномоченным полиции. На суде Поляков полностью признал свою вину и выразил раскаяние по поводу совершенного преступления. Суд учел отсутствие у мужчины судимостей, положительные отзывы с места работы и имеющегося на иждивении у подсудимого несовершеннолетнего ребенка, и избрал мерой наказания штраф. Помимо уплаты штрафа, суд также обязал его вернуть все украденное имущество законному владельцу.