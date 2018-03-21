Власти Забайкалья намерены до 2036 года реализовать инвестпроекты почти на 800 млрд рублей

"Период реализации этих проектов — до 2036 года", — сказала Жданова, уточнив, что некоторые проекты рассчитаны до 2021, 2022, 2023, 2030 годов.

Наиболее крупные инвестиционные проекты в Забайкальском крае связаны с горнорудной отраслью. В 2018 году "Норникель" начнет производство медного, золотосодержащего и магнетитового концентратов на Быстринском горно-обогатительном комбинате, построенном на юго-востоке региона. В марте этого года на Приаргунском производственном горно-химическом объединении (ППГХО, входит в урановый холдинг «Атомредметзолото» — АРМЗ, горнорудный дивизион ГК «Росатом») началось строительство нового уранового рудника.

В Забайкальском крае также реализуется проект строительства золотодобывающей фабрики на территории месторождения Наседкино, которая должна ежегодно перерабатывать 1 млн тонн руды. На севере региона Байкальская горная компания (входит в USM Holdings Алишера Усманова ) ведет освоение Удоканского месторождения меди — крупнейшего в России и одного из самых больших в мире.

С 19 по 21 марта в Совете Федерации проходят дни Забайкальского края.