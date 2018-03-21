Ещё
Власти Забайкалья намерены до 2036 года реализовать инвестпроекты почти на 800 млрд рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Власти Забайкалья намерены до 2036 года реализовать инвестпроекты почти на 800 млрд рублей 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Власти Забайкальского края рассчитывают до 2036 года реализовать на территории региона 28 инвестиционных проектов на общую сумму почти в 800 млрд рублей. Об этом в среду журналистам сообщила губернатор Наталья Жданова после «часа субъекта» в Совете Федерации.
"Период реализации этих проектов — до 2036 года", — сказала Жданова, уточнив, что некоторые проекты рассчитаны до 2021, 2022, 2023, 2030 годов.
Наиболее крупные инвестиционные проекты в Забайкальском крае связаны с горнорудной отраслью. В 2018 году "Норникель" начнет производство медного, золотосодержащего и магнетитового концентратов на Быстринском горно-обогатительном комбинате, построенном на юго-востоке региона. В марте этого года на Приаргунском производственном горно-химическом объединении (ППГХО, входит в урановый холдинг «Атомредметзолото» — АРМЗ, горнорудный дивизион ГК «Росатом») началось строительство нового уранового рудника.
В Забайкальском крае также реализуется проект строительства золотодобывающей фабрики на территории месторождения Наседкино, которая должна ежегодно перерабатывать 1 млн тонн руды. На севере региона Байкальская горная компания (входит в USM Holdings Алишера Усманова) ведет освоение Удоканского месторождения меди — крупнейшего в России и одного из самых больших в мире.
С 19 по 21 марта в Совете Федерации проходят дни Забайкальского края.
ТАСС: последние новости
Источник: в отношении экс-главы "Нацимбио" Николая Семенова возбуждено уголовное дело Матвиенко призвала сенаторов не использовать площадку Совфеда для личного пиара Барнаульцы выбрали объекты, на благоустройство которых направят около 112 млн рублей
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще один посол отказался ехать в МИД РФ249
Путин занялся «списком Собчак»73
Появились слухи об уходе Лаврова60
Россия закрыла границу для грузов с Украины148
Пенсии россиян будут считать по-новому150
Видео
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
00:37
Польша приостановит выдачу виз россиянам
Общество
00:47
Панин с огромным долгом сбежал из России
Шоу-бизнес
07:32
Появились слухи об уходе Лаврова
Политика
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
00:52
17-летняя любовница разрушила семью Глызина
Шоу-бизнес
03:57
Стала известна дата суда над Рыбкой и Лесли
Происшествия Азия
00:22
Слепаков попал в базу данных сайта «Миротворец»
Украина Конфликты
05:03
Лебедев объяснил нежелание поздравить Путина
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение