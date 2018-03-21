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Житель Ижевска отметил новогодние праздники стрельбой из открытого окна
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Житель Ижевска отметил новогодние праздники стрельбой из открытого окна 

ИА «Сусанин» 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. 43-летний житель Ижевска запускал фейерверк из холостого оружия. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества Удмуртии.
Установлено, что в начале января 2018 года правонарушитель стрелял из окна своей квартиры, расположенной в доме по улице Школьная. На судебном заседании правонарушитель признал вину. Он пояснил, что стрелял из списанного охолощенного оружия вместо запуска фейерверка, при этом не имел никакого злого умысла.
«Любителя фейерверков» оштрафовали на 40 тыс. рублей с конфискацией оружия.
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