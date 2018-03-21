Литургию Преждеосвященных Даров в храме на Новгородской совершит епископ Парамон

Епископ Парамон, управляющий Северо-Западным викариатством, в пятницу, 23 марта, совершит Литургию Преждеосвященных Даров в храме Владимирской иконы Божией Матери в Куркино на Новгородской улице.

Об этом сообщается на сайте Спасского благочиния.

Богослужение начнется 8.00. Храм иконы Божией Матери в Куркине расположен по адресу: улица Новгородская, дом 37.

Вход свободный для всех верующих, желающих молитвенно присоединиться к торжественной службе.

Напомним, что Литургия Преждеосвященных даров — это особая умилительная служба, которая совершается только в дни Великого поста. (ск)