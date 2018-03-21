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Литургию Преждеосвященных Даров в храме на Новгородской совершит епископ Парамон
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Литургию Преждеосвященных Даров в храме на Новгородской совершит епископ Парамон 

Управа района Куркино 1 час назад
Фото: Управа района Куркино
Епископ Парамон, управляющий Северо-Западным викариатством, в пятницу, 23 марта, совершит Литургию Преждеосвященных Даров в храме Владимирской иконы Божией Матери в Куркино на Новгородской улице.
Об этом сообщается на сайте Спасского благочиния.
Богослужение начнется 8.00. Храм иконы Божией Матери в Куркине расположен по адресу: улица Новгородская, дом 37.
Вход свободный для всех верующих, желающих молитвенно присоединиться к торжественной службе.
Напомним, что Литургия Преждеосвященных даров — это особая умилительная служба, которая совершается только в дни Великого поста. (ск)
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