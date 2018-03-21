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Австрийский суд признал мужчину жертвой гендерной дискриминации
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Австрийский суд признал мужчину жертвой гендерной дискриминации 

360tv.ru 1 час назад
В Австрии суд признал сотрудника транспортного министерства Питера Францмайера (Peter Franzmayr) потерпевшим в деле о гендерной дискриминации. Его коллега‐женщина получила высокую должность, на которую он претендовал. Об этом сообщил TJournal.
В 2011 году Фанцмайера не повысили в министерстве транспорта, потому что эту должность заняла сотрудница ведомства Урсула Зенхер. Австриец подал в суд. Истец заявлял, что его квалификацию оценивали на 0,25% выше, чем Зенхер, но продвинулась по карьерной лестнице именно она.
Федеральный Административный суд заключил, что «очевидно, с самого начала к Зенхер относились с большим предпочтением, чем к другим кандидатам». Теперь Францмайер получит от государства около 390 тысяч долларов. В них входит разница в зарплате, которую он мог бы получить при повышении и компенсация морального ущерба.
Министр транспорта, Дорис Брюс, отметила, что все делалось по закону. По ее словам, всех кандидатов оценивала специальная комиссия. Однако чиновница признала, что окончательное решение в пользу Зенхер приняли
из-за  «масштабного недостатка женщин».
Примерно 80% россиян старше 50 лет ощущают на себе дискриминацию работодателей. Такие данные получила Академия труда и социальных отношений после проведения всероссийского опроса. Зрелые соискатели уверены, что большинство отказов они получают
из-за  того, что компании отдают предпочтение молодым соискателям.
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