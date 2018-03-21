Австрийский суд признал мужчину жертвой гендерной дискриминации

Австрии суд признал сотрудника транспортного министерства Питера Францмайера (Peter Franzmayr) потерпевшим в деле о гендерной дискриминации. Его коллега‐женщина получила высокую должность, на которую он претендовал. Об этом сообщил TJournal.

В 2011 году Фанцмайера не повысили в министерстве транспорта , потому что эту должность заняла сотрудница ведомства Урсула Зенхер. Австриец подал в суд. Истец заявлял, что его квалификацию оценивали на 0,25% выше, чем Зенхер, но продвинулась по карьерной лестнице именно она.

Федеральный Административный суд заключил, что «очевидно, с самого начала к Зенхер относились с большим предпочтением, чем к другим кандидатам». Теперь Францмайер получит от государства около 390 тысяч долларов. В них входит разница в зарплате, которую он мог бы получить при повышении и компенсация морального ущерба.

Министр транспорта, Дорис Брюс, отметила, что все делалось по закону. По ее словам, всех кандидатов оценивала специальная комиссия. Однако чиновница признала, что окончательное решение в пользу Зенхер приняли

из-за «масштабного недостатка женщин».

Примерно 80% россиян старше 50 лет ощущают на себе дискриминацию работодателей. Такие данные получила Академия труда и социальных отношений после проведения всероссийского опроса. Зрелые соискатели уверены, что большинство отказов они получают

из-за того, что компании отдают предпочтение молодым соискателям.