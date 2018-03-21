В Дананге появится район, похожий на Дубай

Ожидается, что новый район станет магнитом для туристов и инвесторов

Администрация Дананга предложила построить современный район вдоль берега городской бухты, чтобы обеспечить центральной метрополии еще больший рост.

Часть земельного участка вокруг залива Дананг, расположенного к северу от города, может стать в ближайшие два десятилетия пристанищем для особого района с впечатляющей архитектурой и исключительными услугами.

Это было подчеркнуто в докладе об общем плане экономического и социального развития, который лидеры города обсуждали в понедельник на конференции с муниципальным Народным комитетом.

Комитет хочет использовать залив Дананг для повышения статуса города.

Они считают, что потенциал залива не был полностью задействован, несмотря на международную репутацию красивого места.

Ожидается, что будущая прибрежная городская зона привлечет туристов и инвесторов.

Местные власти предложили разработать специальную политику для привлечения инвестиций в Дананг.

По словам члена группы, консультирующей премьер-министра Вьетнама Tran Du Lich, вначале необходимо принять инвестиционную и строительную политику и разработать приемлемый план залива.

Он обрисовал предполагаемую городскую территорию как современный Дубай , способный приносить огромные экономические выгоды.

Будут развиваться туризм и курорты, а также появится программа, рекламирующая иностранцам образ Дананга.

Генеральный план социально-экономического роста в Дананге к 2035 году, подготовленный ведущими специалистами, рассматривается как основа будущей траектории развития города.

Вдоль залива Дананг протянулась береговая линия длиной около 30 километров, от полуострова Son Tra на северо-востоке от Дананга к подножию горы Hai Van к северу.

Так как залив находится рядом с международными морскими путями, пересекающими Восточное вьетнамское море, у него стратегическое положение в торговле.