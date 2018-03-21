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УК обязали удалить ржавчину с труб газовых коммуникаций в одном из домов в Щелкове
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УК обязали удалить ржавчину с труб газовых коммуникаций в одном из домов в Щелкове 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Госжилинспекция Московской области обязала управляющую компанию из подмосковного Щелкова удалить ржавчину с труб газовых коммуникаций в многоквартирном доме на улице Гоголя, сообщается на сайте надзорного ведомства.
Государственными жилищными инспекторами в городе Щелково проведена проверка многоквартирного дома №9 на улице Гоголя. В результате проверки надзорным органом выявлены нарушения по эксплуатации и содержанию внутридомового газового оборудования.
«В частности, зафиксировано отслоение окрасочного слоя на трубах внутридомового газопровода в двух подъездах МКД, наличие ржавчины и деструктивная коррозия. На основании собранных материалов в отношении обслуживающей организации ООО «ЛП УК» составлен протокол об административном правонарушении, выдано предписание по устранению нарушений», — говорится в сообщении.
По словам руководителя Госжилинспекции Московской области Вадима Сокова, управляющие компании должны вовремя осуществлять ремонт и обслуживание коммуникаций ВДГО. К газовым трубам и их состоянию необходимо пристальное внимание во избежание серьезных последствий.
«Призываю все обслуживающие организации Московской области взять на особый контроль безопасность функционирования газовых коммуникаций», — сказал Соков.
По итогам контрольной проверки установлено, что предписание надзорного органа исполнено. Внутридомовое газовое оборудование приведено в надлежащее состояние. Выполнены работы по окраске участков газопроводов в подъездах вышеуказанного многоквартирного дома.
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