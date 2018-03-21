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СФ может принять закон об общественном наблюдении на региональных выборах до конца июля
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СФ может принять закон об общественном наблюдении на региональных выборах до конца июля 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Законопроект о распространении широкого общественного наблюдения на региональные выборы может быть принят до конца весенней сессии. Об этом заявила в среду журналистам спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Что точно можно и нужно сделать в первую очередь, — распространить институт более широкий наблюдательный на региональные выборы. Я дала поручение председателю комитета [по конституционному законодательству и госстроительству Андрею] Клишасу в ближайшее время подготовить такой законопроект, внести, мы постараемся принять его в весеннюю сессию, чтобы на новых региональных выборах в сентябре уже можно было посмотреть, как он будет работать", — сказала Матвиенко.
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