В Новосибирске стартовали курсы жестового языка

Новосибирске начали обучать добровольцев жестовому языку. На курсах любые желающие смогут научиться общаться с глухими и глухонемыми людьми, передаёт ОТР.

Чтобы приступить к изучению программы, волонтёры присылали организаторам курсов свои рассказы о том, зачем им нужен этот навык. Так, некоторым слушателям жестовый язык необходим в профессиональной деятельности.

Другие ученики расценивают его как универсальный язык — наряду с английским и немецким он помогает избежать барьеров в общении с людьми. Изучение программы займёт примерно три месяца, группа рассчитана на 20 человек. При этом среди учителей есть и глухонемые.

Овладеть языком жестов можно абсолютно бесплатно — организатором курсов выступает новосибирский департамент соцполитики.