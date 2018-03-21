В мае планируется запуск второй очереди Вятского фанерного комбината

В Правительстве Кировской области состоялась рабочая встреча главы региона Игоря Васильева с президентом, председателем правления Segezha Group Михаилом Шамолиным, на которой стороны обсудили реализацию приоритетного инвестиционного проекта по модернизации мощностей ООО «Вятский фанерный комбинат».

Глава лесопромышленной компании сообщил, что вторую очередь предприятия планируют запустить уже в мае.

Также в совещании приняли участие заместитель Председателя Правительства области Максим Кочетков, министр лесного хозяйства региона Сергей Салин и глава администрации города Кирова Илья Шульгин.

Инвестпроект на базе комбината был включен Минпромторгом РФ в перечень приоритетных проектов в области освоения лесов в декабре 2017 года. Президент Segezha Group отмечает, что проект второй очереди Вятского фанерного комбината — это современное, отвечающее всем мировым требованиям производство.

«Наша стратегия направлена на использование местного сырья, его эффективную переработку. Мы будем производить фанеру высочайшего качества, чтобы занять на мировом рынке поставок продукции из древесины самые конкурентоспособные позиции на долгие годы вперед. Всё это, конечно же, должно работать на регион», — сказал Михаил Шамолин.

Работы по вводу в эксплуатацию второй очереди фанерного комбината почти завершены, открытие нового производства запланировано в мае. Губернатор отметил значимость запуска нового производства для Кировской области.

«Для региона важно, что создаются новые высококвалифицированные рабочие места с хорошей заработной платой и увеличивается объем налоговых поступлений в бюджет. Ввод в эксплуатацию таких крупных предприятий всегда носит мультипликативный эффект — это и ремонт дорог, и выполнение иных социальных обязательств со стороны инвестора», — подчеркнул Игорь Васильев.

Также стороны обсудили кадровую политику в лесной сфере и контроль за сырьем. Глава региона напомнил, что Правительство Кировской области совместно с компанией реализует проект, цель которого прекратить бесконтрольный вывоз леса с территории области, в том числе за рубеж. Для этого используются самые современные технологии и системы.

Ещё один аспект совместной работы регионального правительства и инвестора — увеличение кадрового потенциала Кировской области. Так, Segezha Group планирует заключить соглашение с ВятГУ, по которому для студентов старших курсов, желающих работать в лесообрабатывающей сфере, в том числе, на ООО «Вятский фанерный комбинат», будет предусмотрена производственная практика и профориентационные мероприятия.

Реализация приоритетного инвестиционного проекта началась в 2016 году. Запуск второй очереди Вятского фанерного комбината — Кировского фанерного комбината — позволит увеличить мощность производства широкоформатной фанеры на 26 тысяч кубометров в год. В результате консолидированная мощность по производству шлифованной и ламинированной берёзовой фанеры высших сортов составит 86 тысяч кубометров, а годовой объём производства готовой продукции вырастет почти вдвое. На комбинате будет дополнительно создано более 400 высокотехнологичных рабочих мест.

Фото — mebel-news.pro