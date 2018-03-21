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МосОблЕИРЦ начнет работу в городском округе Ступино с апреля
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МосОблЕИРЦ начнет работу в городском округе Ступино с апреля 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Московский областной единый информационно-расчетный центр расширяет территорию обслуживания, с апреля МосОблЕИРЦ начнет работу на территории городского округа Ступино, говорится в сообщении пресс-службы заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова.
На обслуживание МосОблЕИРЦ уже принято более 35 тысяч лицевых счетов — это порядка 70% от общего количества потребителей жилищно-коммунальных услуг на территории городского округа.
«Первые единые платежные документы МосОблЕИРЦ абоненты городского округа Ступино получат в мае с расчетами за апрель. Для удобства жителей в городском округе уже открыты два клиентских офиса МосОблЕИРЦ», — сказал Пестов.
В настоящее время МосОблЕИРЦ работает на территории 60 муниципальных образований Московской области и обслуживает свыше 2,4 миллиона лицевых счетов (порядка 87% от общего количества плательщиков за коммунальные услуги в регионе).
«Приоритетом в работе МосОблЕИРЦ, по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева, является постоянное улучшение качества обслуживания абонентов. Для этого в первую очередь развиваются сервисы дистанционного обслуживания, через личный кабинет на сайте или мобильное приложение, что позволяет абонентам решать большинство вопросов без посещения офисов МосОблЕИРЦ», — подчеркнул Пестов.
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