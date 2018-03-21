МосОблЕИРЦ начнет работу в городском округе Ступино с апреля

На обслуживание МосОблЕИРЦ уже принято более 35 тысяч лицевых счетов — это порядка 70% от общего количества потребителей жилищно-коммунальных услуг на территории городского округа.

«Первые единые платежные документы МосОблЕИРЦ абоненты городского округа Ступино получат в мае с расчетами за апрель. Для удобства жителей в городском округе уже открыты два клиентских офиса МосОблЕИРЦ», — сказал Пестов.

В настоящее время МосОблЕИРЦ работает на территории 60 муниципальных образований Московской области и обслуживает свыше 2,4 миллиона лицевых счетов (порядка 87% от общего количества плательщиков за коммунальные услуги в регионе).