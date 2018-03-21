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Гордума отменит решение о ликвидации МУП «Кинотеатр „Центральный“
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Гордума отменит решение о ликвидации МУП «Кинотеатр „Центральный“ 

Калуга 24 1 час назад
Фото: Калуга 24
Ликвидация калужского муниципального унитарного предприятия «Кинотеатр „Центральный“ будет отменена. Предложение признать утратившим силу решение городской думы „О согласовании ликвидации МУП „Кинотеатр „Центральный“, принятое 27 апреля 2016 года, было рассмотрено и поддержано на заседании комитета по бюджетно-финансовой, налоговой и экономической политике. Предполагалось, что концессионер получит кинотеатр на 18 лет и реконструирует его, сохранив при этом профиль „Центрального“. Концессия так и не состоялась, но в стадии ликвидации это муниципальное предприятие находится до сих пор. Этот статус не позволил кинотеатру принять участие в проекте Фонда развития кино и получить пять миллионов рублей на модернизацию „красного“ зала. Он также серьезно осложнил взаимоотношения кинотеатра с дистрибьюторами, которые теперь предоставляют фильмы на заведомо невыгодных условиях. Фото пресс-службы городской думы Калуги Как полагают депутаты, изменение статуса предприятия позволит ему вести полноценную хозяйственную деятельность и получать дополнительные доходы. В том числе — от сдачи части помещений в аренду. Часть заработанных за счет этого средств руководство МУП „Кинотеатр „Центральный“ планирует направить на ремонт туалетов и входной группы. Напомним, впервые повременить с ликвидацией МУП „Кинотеатр „Центральный“ было предложено на заседании комиссии по анализу деятельности муниципальных предприятий при городской думе Калуги, которое состоялось 6 сентября прошлого года.
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