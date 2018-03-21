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Самогонные аппараты регистрировать не нужно
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Самогонные аппараты регистрировать не нужно 

Время бухгалтера 1 час назад
Минфин объяснил, что Закон об алкогольной продукции (от 22.11.1995 № 171-ФЗ) не касается граждан, которые обзавелись оборудованием для самостоятельного производства спиртосодержащей продукции в целях личного потребления, а не на продажу.
В связи с этим самогонное оборудование таких «мелких производителей» не является основным технологическим оборудованием, о котором идет речь в данном законе, и не подлежит госрегистрации.
Вместе с тем, они должны соблюдать другое ограничение: не перевозить на личном автомобиле алкогольную продукцию собственного изготовления в объеме более 10 литров на человека.
В противном случае их могут привлечь к ответственности по ст. 14.17.2 КоАП (штраф от 3000 до 5000 рублей с конфискацией).
ПИСЬМО Минфина России от 27.02.2018 № 03-14-11/12347
Документ включен в СПС «Консультант Плюс»
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