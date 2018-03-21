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Новосибирские полицейские провели «горячую линию» по вопросам профилактики и борьбы с наркоманией
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Новосибирские полицейские провели «горячую линию» по вопросам профилактики и борьбы с наркоманией 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
В Новосибирской области проходит первый этап Всероссийской антинаркотической операции «Сообщи, где торгуют смертью». Профилактические мероприятия продлятся до 23 марта. В рамках операции в целях выявления и пресечения преступлений и правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков сотрудниками полиции проводятся проверки образовательных учреждений, профилактические мероприятия для подростков и педагогов, осуществляется мониторинг интернет-сайтов.
20 марта в рамках акции в Управлении по контролю за оборотом наркотиков Главного управления МВД России по Новосибирской области состоялась «горячая линия» по вопросам противодействия незаконного оборота наркотиков, а также лечения, реабилитации и ресоциализации лиц, больных наркоманией, Кроме сотрудников полиции, в мероприятии принимали участие специалисты министерств здравоохранения и социального развития Новосибирской области.
Всего в период проведения «горячей линии» поступило 25 звонков от граждан. Жители региона сообщали о фактах незаконного распространения наркотиков, интересовались, как защитить себя и своих близких от наркозависимости, узнавали, как ведется профилактическая работа среди населения, задавали вопросы по лечению наркомании. Некоторые звонившие интересовались возможностью поступления на службу в подразделения Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Новосибирской области.
Второй этап акции пройдет с 12 по 23 ноября 2017 года.
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