Механическая рука научилась переводить слова на язык жестов

Ученые создали механическую руку, которая переводит слова на язык жестов. Создатели устройства считают, что оно в корне «изменит жизнь сообщества глухих», сообщают западные СМИ.

Рука воспринимает произнесенную речь, переводит ее в текст и изображает сказанное жестами. В перспективе такого карманного переводчика можно будет брать на учебу или на работу.

Устройство можно напечатать на 3D-принтере — в таком случае его стоимость составит около 400 фунтов.

«То, что мы видим сейчас — это реальный разрыв и барьер между глухим сообществом и миром; наша разработка может уменьшить его», — рассказал создатель руки Эрвин Смит.

Устройство не полностью копирует человеческую руку — в его конструкцию входят 16 суставов. В работе над проектом Смиту помогала группа студентов. Авторы отмечают, что продолжат работу над усовершенствованием модели.

Отметим, что в мире насчитывается около 70 миллионов людей, лишенных способности слышать.

Ранее сообщалось, что российские ученые создали экзокисть, которая помогает вернуть подвижность парализованной конечности.

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