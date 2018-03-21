В историческом центре Казани построят новые жилые комплексы

Казани обсудили проекты строительства и реконструкции на территории исторического центра города. Мэрия передаст их на рассмотрение президенту Татарстана

Главный архитектор Казани Татьяна Прокофьева представила жилой комплекс по улице Япеева. Этот проект обсуждается уже давно. Участок находится в центре исторической застройки, на сильном рельефе. Особенность участка в том, что на этом месте находился объект культурного наследия, который уже утерян. По словам Прокофьевой, одной из задач было воссоздать объект. Правда, не на том месте, где он находился, а немного в стороне.

Еще один рассмотренный объект — жилой комплекс на улице Калинина. Первые этажи будут сданы в коммерческую аренду, остальные будут жилыми, сообщает портал мэрии.

Другой жилой комплекс, который обсудили в исполкоме, появится на пересечении улиц Айвазовского и Овражная. «Красивый современный проект, который было сложно вписать в существующий рельеф», — сказала Прокофьева.

Также были одобрены проекты:

ресторан на Гладилова; ЖК и торгово-офисное здание в квартале, ограниченном улицами Деловая, 25 лет Октября и 1 Мая; центр бытового обслуживания на Энгельса; торговое здание по улице Клары Цеткин; индивидуальные жилые дома по улицам Шарифа Камала и Щепкина; ЖК с подземной парковкой (улицы Гладилова, Алафузова и Слободская); реконструкция административно-офисного центра на Ершова; реконструкция отеля на Карла Маркса , 42а.

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