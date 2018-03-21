Неприкаянный аэроэкспресс: Смольный готов дать 10 миллиардов рублей и без гарантий прибыли

Электричкой в аэропорт

Идею соединить аэропорт и один из вокзалов города железнодорожной линией начали появилась еще в 2010-11 годах, когда только заключался договор на модернизацию аэропорта «Пулково». По планам с открытием обновленного терминала должна была появиться линия аэроэкспресса. Первоначально предполагалось, что она свяжет аэропорт с Московским вокзалом в центре Петербурга . Но сначала возникли сложности с выкупом земель под ж/д полотно, потом встал вопрос, что пропускная способность вокзала недостаточна, потом была неопределенность с финансированием. С приходом губернатора Георгия Полтавченко о проекте временно забыли.

Новая жизнь аэроэкспресса началась три года назад. Стали говорить, что точкой входа в город будет Балтийский вокзал. Однако в ходе предпроектных проработок стало понятно, что и этот вариант слишком дорогой и неудобный, в силу расположения самого вокзала. Проектировщики из «Ленгипротранса» по поручению вице-губернатора Игоря Албина параллельно прорабатывали еще один вариант: «Пулково — Витебский вокзал». В конечном итоге его признали самым перспективным по всем критериям. Кроме того, его продвигала «Группа ЛСР» и лично Борис Мурашов , который долго возглавлял комитет по развитию транспортной инфраструктуры. Но после того, как его назначили крайним в истории с частным трамваем «Чижик», интерес группы к проекту исчез.

Дело за малым — найти деньги

Как сообщил СМИ на этой неделе Игорь Албин, правительство Петербурга ведет переговоры о финансировании строительства линии аэроэкспресса до аэропорта «Пулково». «Мы готовы объявить тендер. Наиболее продвинутые переговоры по аэроэкспрессу идут с ВТБ », — сказал он. По словам вице-губернатора, необходимые инвестиции в строительство линии аэроэкспресса — порядка 25 млрд рублей, окупаемость — 12 лет. Он добавил, что «до 10 млрд рублей имущественным взносом мы (город) обеспечим».

Как пояснил знакомый с ходом переговоров источник «ФедералПресс» , банк ВТБ пока единственный, кто «более-менее предметно готов говорить о проекте». «Хотя интерес к проекту большой, но многих пугает долгий срок окупаемости», — добавил собеседник агентства.

При этом в РЖД пока не нашли понимания по финансированию, но, как говорит вице-губернатор, компания помогает организационно. Есть еще один момент, связанный с финансированием проекта. Как рассказал «ФедералПресс» источник в Смольном, те 10 млрд рублей о которых говорит Албин — это бюджетный кредит, который был выделен городу еще в 2015 году. «Тогда он был выделен целевым назначением, на покрытие дефицита бюджета», — сказал собеседник агентства, добавив, что «сейчас эти деньги придется брать из бюджета».

Вслед за готовностью объявить тендер вице-губернатор Албин сообщил, что власти Петербурга при реализации проектов государственно-частного партнерства планируют исключать из соглашений пункт о минимальном гарантированном доходе для инвесторов. «Я стараюсь исключать», — сказал он, говоря о перспективных городских проектах, которые планируется реализовать по схеме ГЧП.

Минимально гарантированный доход — сумма, которую, согласно соглашению ГЧП, должен получать инвестор после запуска проекта. Если эта сумма ниже планового показателя, зафиксированного в соглашении, город должен компенсировать инвестору разницу. Ранее председатель комитета финансов Петербурга Алексей Корабельников в рамках заседания бюджетно-финансового комитета городского парламента сообщал, что концессионер платной автодороги Западный скоростной диаметр (ЗСД) получит из бюджета Санкт-Петербурга в 2018 году 3 млрд рублей в качестве субсидирования разницы с запланированным доходом.

Концессионное соглашение между городом и ООО «Магистраль северной столицы» от 2011 года предусматривает, что управлением ЗСД и взиманием платы за проезд в течение 30 лет будет заниматься «Магистраль северной столицы». Согласно договору, власти Санкт-Петербурга гарантируют концессионеру доход от взимания платы на проезд в размере 9,67 млрд руб. в год. Если собранная сумма окажется меньше — власти города выплачивают МСС компенсацию, если больше — МСС выплачивает правительству города 90% разницы. В 2016 году из бюджета концессионерам было выплачено 4,1 млрд рублей, в 2017 году планировалось выделить 4,62 млрд, но после перерасчета сумма выросла на 1 млрд рублей. По соглашению, компенсация в 2018 году составляет 4,1 млрд рублей, в 2019 году — 3,669 млрд

«Вот этот момент может сказаться на интересе инвесторов, как к данному проекту, так и к инвестициям вообще. Рисковать никто не хочет, все хотят окупить свои вложения. Делая такие заявления, город сильно рискует. Это при том, что уже сейчас не наблюдается очереди из инвесторов, так и те, кто есть, могут уйти туда, где условия получше», — сказал «ФедералПресс» руководитель транспортного направления исследовательского агентства «G-Урбаника» Алексей Аристов

А нужен ли аэроэкспресс?

Параллельно с обсуждением темы идут разговоры, что аэроэкспресс городу вообще не нужен. Основной аргумент противников проекта, что пассажиропоток будет ниже расчетного из-за цены на билет. Она планируется на уровне 250-350 рублей в одну сторону. «Если соотносить стоимость аэроэкспресса и других видов транспорта (автобус, маршрутка, такси), то, например, если ехать семьей, то дешевле заказать такси до метро. А если будут снижаться цена на проезд в аэроэкспрессе, то уже инвестору будет не очень интересно, а городу придется компенсировать выпадающие доходы», –пояснил Аристов.

Отсюда идут и предложения о продлении линии до города-спутника Южный. «Будет ли „Пулково“ конечной станцией аэроэкспресса — большой вопрос. Сегодня перед нами поставлена задача максимального охвата территории, возможно, и до города-спутника Южный», — сказал Албин.

«Уже сейчас Южный находится в достаточно неплохой транспортной локации. Рядом с ним проходит Киевское шоссе. На территории будущего города находятся две железнодорожные станции. Мы продолжаем переговоры с РЖД о запуске скоростных поездов «Ласточка», которые будут останавливаться в Южном. Если к этим мерам добавить строительство аэроэкспресса, то вопрос о транспортной доступности проекта может быть решен на годы вперед. Экспресс будет везти от Южного до Витебского вокзала, и это станет еще одной сильной стороной города-спутника», — сообщили «ФедералПресс» в ООО «Город-спутник Южный», соучредителем которого выступает УК «Старт Девелопмент» (один из бенефициаров — миллиардер Захар Смушкин ).

Конкурентом идеи продления аэроэкспресса может стать скоростной трамвай до Славянки. Накануне стало известно, что конкурсная комиссия администрации Петербурга к середине апреля 2018 года оценит заявки инвесторов на строительство трамвайной линии «Станция метро „Купчино“ — поселок Шушары — Славянка» на юге города.

Конкурсные предложения подали две компании — ООО «БалтНедвижСервис» (Санкт-Петербург) и ООО «Трамвайные пути северной столицы» ( Москва ). Одним из критериев конкурса выступает значение «эксплуатационный платеж», максимальный размер которого, согласно конкурсной документации, составляет 89 млрд рублей. «БалтНедвижСервис» снизила это значение до 58 млрд рублей, «Трамвайные пути северной столицы» — до 75 млрд рублей.

Победитель тендера должен будет разработать градостроительную и проектную документацию, построить скоростную трамвайную линию протяженностью 21 км, специализированное трамвайное депо и приобрести 22 трамвая. Данные работы, входящие в начальную цену контракта, оцениваются в 25,9 млрд рублей. На предварительный отбор подавали заявки пять компаний, кроме указанных — ООО «Третья концессионная компания», АО «Макиол Иншаат Санайи туризм Ве Тиджарет А. Ш.» и ООО «АйСиЭйЛТ».